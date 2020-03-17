Погода в Україні 17 березня злетить з котушок, окрім похолодання частину регіонів накриють дощі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, жителів західної України чекає хмарність, яка буде супроводжуватися 9-13 тепла вдень. А от вночі похолодає аж до -3 морозу.

На півдні країни буде відносно сонячно. Правда, стовпчик термометра показуватиме лише 6-10 тепла. Вночі ж різко похолодає – на вулиці буде від 1 до -6 нижче нуля.

Ще холодніше вночі буде на сході України. Там стовпчик термометра покаже -5-8 морозу. Хоча вдень на вулиці очікується 6-8 градусів вище нуля. Дощів не передбачається.

Жителів центральної України також чекають хмарність та похолодання. Вдень повітря прогріється до 7-9 тепла. А от вночі стовпчик термометра опуститися до -4-6 морозу.

А ось де сьогодні будуть дощі, то це не півночі. Крім опадів, варто очікувати 7-9 градусів вдень. Проте варто уточнити, повітря тут не сильно охолоне ввечері – буде близько -1+1 за Цельсієм.

Нагадаємо, що в Києві побито столітні рекорди по температурі повітря. 3 березня після полудня температура піднялася майже до 15 градусів тепла, чого не було 23 роки.

Попередній рекорд для цього дня 1997 року перевищено на цілих півтора градуси.

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