Погода в Украине 17 марта слетит с катушек, помимо похолодания часть регионов накроют дожди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Укргидрометцентра.

Так, жителей западной Украины ждет облачность, которая будет сопровождаться 9-13 тепла днем. А вот ночью похолодает вплоть до -3 мороза.

На юге страны будет относительно солнечно. Правда, столбик термометра будет показывать лишь 6-10 тепла. Ночью же резко похолодает – на улице будет от 1 до -6 ниже нуля.

Еще холоднее ночью будет на востоке Украины. Там столбик термометра покажет -5-8 мороза. Хотя днем на улице ожидается 6-8 градусов выше нуля. Дождей не предвидится.

Жителей центральной Украины также ждут облачность и похолодание. Днем воздух прогреется до 7-9 тепла. А вот ночью столбик термометра опуститься до -4-6 мороза.

А вот где сегодня будут дожди, так это не севере. Помимо осадков, стоит ожидать 7-9 градусов днем. Однако стоит уточнить, воздух здесь не сильно остынет вечером – будет около -1+1 по Цельсию.

Напомним, что в Киеве побиты столетние рекорды по температуре воздуха. 3 марта после полудня температура поднялась почти до 15 градусов тепла, чего не было 23 года.

Предыдущий рекорд для этого дня 1997 года превышен на целых полтора градуса.

Напомним, весна заставит украинцев страдать, тепло отменяется.

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