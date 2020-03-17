Научно доказано, что Луна своей гравитацией влияет на жизнедеятельность всех организмов планеты Земля, в том числе, на приливы и отливы. Это издавна замечали и люди, которые определили наиболее удачные дни для посадки растений.

Каждый огородник и садовод мечтает, чтобы его урожай был самым лучшим. Это очень непростая задача, ведь много факторов нужно учесть. Большую роль играет почва, удобрения, качество самих семян, и, о чем забывает большинство, фаза Луны. По ночному светилу люди определяют посевные и дни для конкретных культур, и неблагоприятные даты для работы с зеленью.

Посевной, или как его еще называют «посадочный» лунный календарь на апрель 2020 года подскажет, когда лучше всего ухаживать за рассадой, проводить пикировки, подкормки, а также высадки рассады в грунт. Лучше всего распечатать график и работать согласно советам специалистов.

Источник: elektro-sadovnik.ru

Апрельский лунный календарь на каждый день

Для огородника в апреле неблагоприятными днями для работы с растительностью являются 8 (полнолуние) и 23 апреля (новолуние). Многие специалисты также считают, что сажать семена не стоит и за день до «черной» даты, а также на следующий день, после нее. В этом случае это 7 и 9 апреля, а также 22 и 24 апреля.

Овощные и зеленые культуры, развивающиеся сверху над почвой, стоит сажать и подкармливать в растущую Луну. А вот корнеплодными и клубневыми, что растут в самой почве, нужно заниматься на убывающую луну.

С 31 марта по 2 апреля 2020 года в Украине будет растущая Луна, знак Рака. В это время лучше всего садить огурцы и тыкву.

С 2 по 5 апреля растущая Луна сменит знак зодиака на Льва. Стоит заняться посевом семян томата, подсолнечника, перцев и кукурузы. Это время отлично подойдет для перепрививки деревьев, а также посадки различных саженцев, в частности плодовых деревьев и ягодных кустов.

С 5 по 7 апреля знак Луны — Девы. Этот период отлично подойдет для посадок одревесневших черенков смородины, всех сортов винограда, клоновых подвоев. Также рекомендовано заниматься почвенной подкормкой. Не стоит сеять капусту.

Под утро 8 апреля будет полнолуние, знак Весов. Можно снять зимние укрытия. Нельзя заниматься посевом каких-либо растений, пересадкой. Даже обрезать ветки деревьев и кустов не рекомендуется.

С 9 по 10 апреля начнется убывающая Луна, знак Скорпиона. Можно начинать сеять капусту, салаты и другую зелень, поливать и подкармливать комнатные растения и рассаду. Не стоит обрезать плодовые деревья и ягодные кусты.

С 11 по 13 апреля убывающая Луна будет носить знак Стрельца. В этот период рекомендуется заниматься деревьями и кустарниками, сеять редис, дайкон, шпинат (все в открытый грунт), опрыскивать сады химикатами от болезнетворных бактерий и вредителей.

С 14 по 15 апреля убывающая Луна примерит знак Козерога. Люди начнут подготавливать грядки, формировать и обрезать ветки плодовых и кустарники, вносить удобрения в грунт для корнеплодов и ранних сортов картофеля, садить саженцы.

С 15 по 17 апреля знак сменится на Водолея. В почву вносятся гербициды против сорняков, убираются зимние укрытия растений. Не стоит поливать комнатные растения и рассаду, сеять семена и садить растения.

С 17 по 20 апреля знак убывающей Луны будет Рыбы. Отличное время для посева рассады семян капусты, огурцов и ряда тыквенных. Стоит заняться поливом комнатных растений и пересадкой раннего картофеля, других корнеплодов.

Такая таблица для садовода и овощевода поможет составить индивидуальный график работ на весь месяц. В агросфере такая точность позволит достичь небывалых результатов.

С 20 по 22 апреля знак у Луны будет Овен. Можно формировать кроны и обрезать ветки плодовых деревьев и ягодные кусты, садить саженцы и прививать (перепрививать) деревья, сеять редис и салат.

С 22 по 25 апреля Луна будет носить знак Тельца. Утром 23 числа будет Новолуние. В это время стоит раскорчевывать подсохшие и приболевшие плодовые деревья, и кустарники. Лучше избежать посева и посадок.

С 25 по 27 апреля в небе будет растущая Луна под знаком Близнецов. Идеальный период, чтобы засеять семена цветов, заняться газоном (бороновать, подсевать траву, стричь ее), также можно провести профилактическое опрыскивание сада и города от вредителей и различных болезней.

С 27 по 30 апреля растущая луна будет носить знак Рака. Огородники могут сеять на рассаду огурцы и дыни, возможно арбуз, высаживать овощи, картофель, поливать и пересаживать комнатные растения.

Источник: torrefacteur.co

Приметы для огородников в апреле 2020

Если 5 апреля (это Никонов день) хорошо убрать дом и двор, починить огородный инвентарь, то придет удача и отличный урожай.

Отличный знак — гроза на 7 апреля (это Благовещенье). Если она придет, то будет теплое лето, отлично уродят орехи. Туман, сильный ветер и иней тоже благие знаменья для урожая. Сырость на Благовещенье сулит обилие грибов.

Наши предки замечали, что на 17 апреля (Иосифа песнопевца) огороды переполняются сверчками, и, если хорошо слышен их крик, стоит пахать землю под рожь.

Если 19 апреля (Евтихия) погода тихая и спокойная, можно ждать отличный урожай ранних яровых.

Хороший знак на 22 апреля (Лельник) — южный ветер, к урожайному году.

Если под конец апреля начался сезон теплых дождей, то и урожай будет добрым.

Овёс нужно сеять после того, как листок дуба развернется в форму заячьего уха, а лягушка подаст голос.

Если талая вода в апреле будет течь ясными ночами, придет благоприятная погода на уборку хлеба.

Синее небо в апреле сулит дождь и тепло.

Сырость в апреле — к отличной пашне и к обилию грибов.

Источник: sovkalmykia.ru

Шпаргалка дачника на апрель

Все, что растет над землей, нужно сажать и размножать во время растущей Луны. Даже пропалывание и подкармливание лучше осуществлять в этот период.

Огурцы, арбузы, тыкву, кабачки, сладкий и горький перец, помидоры садим и подкармливаем с 1 по 6 число, а также с 27 апреля и до мая (в это время Луна растет).

Зелень, в том числе лук (порей, репчатый, шнитт) сажаем с 1 по 5 апреля.

Яблоню, грушу, крыжовник, смородину и другие плодово-ягодные культуры садим, прививаем и черенкуем 1-6, и 27-30 апреля.

Все, что растет под землей, стоит сажать в убывающую Луну.

С 19 по 20 апреля можно посадить сельдерей, картофель, также редис и морковь.

Репчатый лук на репку садим 12 и 13 апреля, а также с 17 по 19.

Все виды свеклы рекомендовано садить 12-19 апреля.

Источник: 1rre.ru

Чтобы оживить черенки, которые еще только слегка подсохли и сморщились, но внутри остались светлыми, и почки не осыпались, нужно положить в воду на 24 часа.

Участки картофеля и томатов, а также других паслёновых нужно отделять друг от друга с целью защитить от фитофтороза. Для этого можно использовать вьющуюся фасоль и горох (обязательно сводим шпалеру). Альтернативный вариант — карликовая кукуруза, небольшие зерна которой отлично подходят для жарки поп-корна.

Лук-севок нужно просушивать и целую неделю прогревать при стабильной температуре от 20 до 25 градусов. Интересно то, что перед посадкой нужно замочить луковицы на 3 часа в соленой воде (1 столовая ложка на 1 литр подогретой до комнатной температуры воды), промыть и еще на 2 часа замочить в марганцовке, снова промыть, подсушить и высадить в увлажненную и просыпанную песком борозду.

Источник: pronedra.ru

Еще один интересный факт, что яблоне нужны запасы железа. Некоторые люди в давние времена просто вбивали в дерево ржавые гвозди, или закапывали их поглубже около ствола и корней. Сейчас же рекомендовано использовать железный купорос — опрыскивать деревья 0,1% раствором.

Подкормить садовые растения и убить вредителей можно простой древесной золой, которую разбавляют несколькими литрами кипятка. В эту кашицу также нужно добавить перманганат калия, борную кислоту и около столовой ложки йода (все перемешиваем, цедим и опрыскиваем листья растений).

Украина богата плодовитыми землями, главное — удачно найти ключ к ним. Это и хорошие семена, и качественный садовый прибор, и удачно выбранный день для сеянья. Проявляйте заботу к своим растениям, и они вырастут большими, дадут отличные плоды.

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