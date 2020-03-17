Що потрібно знати пасажирам

Укрзалізниця внесла корективи у свою роботу через карантин

Як повідомляє Politeka.net, про це у своєму Telegram-каналі написав очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій.

Він попередив українців, що з 18 березня Укрзалізниця офіційно призупиняє внутрішнє пасажирське сполучення.

Що стосується квитків на скасовані поїзди, то їх можна повернути впродовж одного місяця.

"Укрзалізниця, починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та далекому). Поїзди виконають останні рейси за графіками курсування 17 березня", - йдеться у повідомленні.

Міністр також зазначив, що Укрзалізниця поверне пасажирам повну вартість квитків. Задля безпеки був також подовжений термін повернення квитків до 1 місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований.

Окрім цього, українців закликали не ризикувати власним здоров'ям та не поспішати їхати на вокзал, аби здати білети, оскільки можна наразити себе на небезпеку, перебуваючи у натовпі.

Що стосується квитків, які українці придбали через Інтернет, то їх можна повернути через відповідні онлайн-сервіси.

Раніше ми розповідали про те, що Кабмін посилив карантин в Україні. Жорсткі заходи будуть введені з 17-18 березня і триватимуть, як мінімум, до 3 квітня.

За рішенням Кабінету міністрів призупинено залізничне, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське сполучення. Також роботу припиняють метрополітени Києва, Харкова та Дніпра.

Також забороняється перевозити понад 10 українців одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, а також в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах,

Також з 17 березня в Україні забороняється проведення будь-яких масових заходів, у яких можуть брати участь від 10 чоловік.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

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