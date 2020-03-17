Что нужно знать пассажирам

Укрзализныця внесла коррективы в свою работу из-за карантина

Как сообщает Politeka.net, об этом в своем Telegram-канале написал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий.

Он предупредил украинцев, что с 18 марта Укрзализныця официально приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение.

Что касается билетов на отмененные поезда, то их можно вернуть в течение одного месяца.

"Укрзализныця", начиная с 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем). Поезда выполнят последние рейсы за графиками курсирования 17 марта", - говорится в сообщении.

Министр также отметил, что Укрзализныця вернет пассажирам полную стоимость билетов. Для безопасности был также продлен срок возврата билетов до 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда, отменен.

Кроме этого, украинцев призвали не рисковать собственным здоровьем и не спешить ехать на вокзал, чтобы сдать билеты, поскольку можно подвергнуть себя опасности, находясь в толпе.

Что касается билетов, которые украинцы приобрели через Интернет, то их можно вернуть через соответствующие онлайн-сервисы.

Ранее мы рассказывали о том, что Кабмин ужесточил карантин в Украине. Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

Решением Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа - и междугородное автобусное и межобластное пассажирское сообщение. Также прекращают работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Также запрещается перевозить свыше 10 украинцев одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах,

Также с 17 марта в Украине запрещается проведение любых массовых мероприятий, в которых могут участвовать от 10 человек.

Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России через коронавирус