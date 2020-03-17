Російський актор українського походження, один з учасників і засновників комічного театру "Квартет І" Леонід Барац розповів, що думає про "русский мир"

Крім того, він вважає, що якщо Росія захоче помиритися з Україною, то їм необхідно починати з себе, змінювати щось усередині, а не лізти в сусідню країну зі своїм "русским миром".

Як повідомляє Politeka, таку заяву він зробив в інтерв'ю YouTube-каналу "The Люди" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Щоб помиритися з Україною, Росія перш за все повинна зробити щось з собою, змінюватися всередині. Імперії можуть різними способами завойовувати або освоювати території, а ми вважаємо себе імперією... Але Росія повинна як мінімум не військовим і не силовим спосіб поширювати той "русский мир", про який я весь час чую", - сказав Барац.

Також актор додав, що всередині Росії потрібно перебудувати все, і це можливо лише за наявності політичної конкуренції.

"Влада в одних руках, як мені здається, якими б вони не були порядними, чистими і якими б не були холодними мізки — це неправильно. Все одно влада в таких руках повинна відчувати конкуренцію і вона повинна не боятися існувати для того, щоб зробити цілісну країну. Щоб нам було можливо пишатися не тільки якимись силовими досягненнями...", - резюмував Барац.

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