Российский актер украинского происхождения, один из участников и основателей комического театра "Квартет И" Леонид Барац рассказал, что думает о "русском мире"

Кроме того, он считает, что если Россия захочет помириться с Украиной, то им необходимо начинать с себя, менять что-то внутри, а не лезть в соседнюю страну со своим "русским миром".

Как сообщает Politeka, такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу "The Люди" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Чтобы помириться с Украиной, Россия прежде всего должна сделать что-то с собой, меняться внутри. Империи могут разными способами завоевывать или осваивать территории, а мы считаем себя империей... Но Россия должна как минимум не военным и не силовым способ распространять тот "русский мир", о котором я все время слышу", - сказал Барац.

Также актер добавил, что внутри России нужно переустроить все, и это возможно только при наличии политической конкуренции.

"Власть в одних руках, как мне кажется, какими бы они не были порядочными, чистыми и какими бы не были холодными мозги — это неправильно. Все равно власть в таких руках должна чувствовать конкуренцию и она должна не бояться существовать для того, чтобы сделать целостную страну. Чтобы нам было возможно гордиться не только какими-то силовыми достижениями...", - резюмировал Барац.

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