Командування російських окупаційних військ на Донбасі почало нарощувати бойову підготовку артилерійських підрозділів
Як передає Politeka.net, розвіддані повідомили на сайт Міністерства оборони України.
Відомо, що 16-17 березня під керівництвом російських інструкторів на полігоні "Південний" проходять збори з корегування артилерійського вогню.
Крім того, вчення задіяні офіцери РФ.
Також військові повідомили, що в березні в з'єднаннях і частинах Донецька і Луганська збільшилася кількість і інтенсивність тренування з управління вогнем артилерійських розрахунків.
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Нагадаємо, російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорватися через лінію розмежування на Донбасі.
Підконтрольні Кремлю терористи атакували позиції бійців ВСУ відразу біля кількох населених пунктів.
В результаті бойового зіткнення сили ООС понесли втрати серед особового складу - 1 захисник загинув, четверо отримали легкі поранення.
Раніше ми повідомляли, що російський політолог Дмитро Орєшкін назвав війну на Донбасі серйозним геополітичним промахом Путіна, який він досі намагається замаскувати анексією Криму. Насправді ж Росія вже давно втратила вплив над Україною.
Нагадаємо, бійці ВСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.
Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти на Донеччині розстріляли бійців ВСУ з артилерії.
Також Politeka писала, що дівчина загиблого на Донбасі бійця ВСУ приголомшила визнанням.