Командування російських окупаційних військ на Донбасі почало нарощувати бойову підготовку артилерійських підрозділів



Як передає Politeka.net, розвіддані повідомили на сайт Міністерства оборони України.



Відомо, що 16-17 березня під керівництвом російських інструкторів на полігоні "Південний" проходять збори з корегування артилерійського вогню.

Крім того, вчення задіяні офіцери РФ.

Також військові повідомили, що в березні в з'єднаннях і частинах Донецька і Луганська збільшилася кількість і інтенсивність тренування з управління вогнем артилерійських розрахунків.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" спробували прорватися через лінію розмежування на Донбасі.

Підконтрольні Кремлю терористи атакували позиції бійців ВСУ відразу біля кількох населених пунктів.

В результаті бойового зіткнення сили ООС понесли втрати серед особового складу - 1 захисник загинув, четверо отримали легкі поранення.

Раніше ми повідомляли, що російський політолог Дмитро Орєшкін назвав війну на Донбасі серйозним геополітичним промахом Путіна, який він досі намагається замаскувати анексією Криму. Насправді ж Росія вже давно втратила вплив над Україною.

Нагадаємо, бійці ВСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", помстившись за все.

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти на Донеччині розстріляли бійців ВСУ з артилерії.

Також Politeka писала, що дівчина загиблого на Донбасі бійця ВСУ приголомшила визнанням.