Українці не змогли повірити своїм очам, коли побачили ціни на звичні продукти харчування під час епідемії коронавіруса

Як стало відомо, деякі столичні супермаркети вирішили заробити на паніці через коронавірус.

Юрист і блогер Михайло Шнайдер показав в мережі приголомшливий знімок з суперкамеркета в Києві. На знімку можна побачити пачку 1 кг гречки, з вартістю, яка становить майже 60 гривень.

Українці бурхливо відреагували на побачене, залишивши безліч коментарів до цього фото. Багато хто помітив, що звичайна гречка коштує 25 гривень, а ту яку демонструє Шнайдер завжди була такою дорогою.

"Звичайна гречка по 25, а така елітна так і була дорогою", "Вчора заходила в Сільпо гречка є, ціна така ж. Не робіть паніку бачила як вивозять продукти цілими баняками".

Інші українці відзначили, що влада давно повинна була вести контроль підняття цін на продукти.

"Хай влада контролює підняття цін на продукти і медикаменти", "Самі зробили, хапаючи у великій кількості, так завжди, коли йде ажіотаж - піднімають ціни, а законів немає", "влада чого не контролюєте, що це робиться треба покарати винних", "Звичайно, можна було,як у будь-якій цивілізованій країні видати закон, який забороняє піднімати ціни, але хто це буде контролювати і головне хто буде виконувати цей закон?", "Наші доморощені бариги наживуться і на біді. Хіба вперше?😡".

Нагадаємо, що курс стрімко змінюється, українців попередили про зростання цін: «Валюти не буде».

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