Украинцы не смогли поверить своим глазам, когда увидели цены на привычные продукты питания во время эпидемии коронавируса

Как стало известно, некоторые столичные супермаркеты решили заработать на панике из-за коронавируса.

Юрист и блогер Михаил Шнайдер показал в сети ошеломляющий снимок из суперкамеркета в Киеве. На снимке можно увидеть пачку 1 кг гречки, со стоимостью, которая составляет почти 60 гривен.

Украинцы бурно отреагировали на увиденное, оставив множество комментариев к данному снимку. Многие заметили, что обычная гречка стоит по 25 гривен, а ту которую демонстрирует Шнайдер всегда была такой дорогостоящей.

"Обычная гречка по 25, а такая элитная так и была дорогой", "Вчера заходила в Сильпо гречка есть, цена такая же. Не делайте панику видела как вывозят продукты целыми корытами".

Другие украинцы отметили, что власть давно должна была вести контроль поднятия цен на продукты.

"Пусть власть контролирует поднятие цен на продукты и медикаменты", "Сами сделали, хватая в большом количестве, так всегда, когда идет ажиотаж - поднимают цены, а законов нет", "власть чего не контролируете, что это делается надо наказать виновных", "Конечно, можно было, как в любой цивилизованной стране издать закон запрещающий поднимать цены, но кто это будет контролировать и главное кто будет исполнять этот закон ?", "Наши доморощенные барыги наживутся и на беде. Разве впервые?😡".

Напомним, что курс стремительно меняется, украинцев предупредили о росте цен: «Валюты не будет».

Ранее Politeka писала о том, что гривну опасно брать в руки, экстренное заявление НБУ: что теперь будет с деньгами.

Также Politeka писала о том, что Амелин рассказал, какую пользу может извлечь Украина из коронавируса.