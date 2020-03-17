Кількість заражених українців коронавірусом COVID-19 за день збільшилася вдвічі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Міністарства охорони здоров'я України.

«станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних. За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області в. Київ (2)», - йдеться в повідомленні.

Медики уточнюють, що один випадок зараження коронавірусом зафіксований в Київській області. Там 44-річний чоловік зізнався, що був в Італії.

У Чернівецькій області шість випадків зараження: 33-річна жінка, а також інші люди у віці від 31 до дев'яти і шести місяців.

«Всі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку», - підкреслюється в повідомленні.

Пізніше з'ясувалося, що другий загиблої є 33-річна мешканка Чернівецької області.