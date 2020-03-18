Це торкнеться лише деяких українців

Українців, які знаходяться в самоізоляції, планують фінансово підтримувати

Про це під час брифінгу заявила глава виконавчої дирекції Фонду соціального страхування Олена Дума, передає Politeka.net.

Повідомляється, що Фонд буде виплачувати грошову компенсацію тим українцям, які знаходяться в самоізоляції в рамках карантину.

За словами Олени Думи, цим українцям будуть виплачувати 50% від заробітної плати.

"На час самоізоляції під медичним наглядом фонд буде виплачувати 50% заробітної плати", — підкреслила вона.

Більш того, під час карантину, який триватиме як мінімум до 3 квітня, діє особливий порядок видачі листків непрацездатності.

Зокрема, в даний час профільним міністерством розробляється порядок оформлення електронних "лікарняних".

Раніше ми повідомляли про те, що Кабмін посилив карантин в Україні. Жорсткі заходи будуть введені з 17-18 березня і триватимуть, як мінімум, до 3 квітня.

Рішенням Кабінету міністрів припинено залізничне, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське сполучення. Також припиняють роботу метрополітени Києва, Харкова та Дніпра.

Також забороняється перевозити понад 10 українців одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, а також в автобусах, що виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Що стосується всього світу, то епідемія коронавіруса виходить з-під контролю. Станом на 18 березня, на Землі заражено більше 197 тисяч осіб. Жертвами коронавіруса COVID-19 вже стали понад 7900 осіб.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавірус