Українцям доведеться звикати до нових правил в умовах карантину

Про це пишуть Українські новини.

Як відомо, через карантин та епідемію коронавіруса в українських регіонах спостерігається підвищений попит на товари в супермаркетах.

Українці масово скуповують товари "першої необхідності" — крупи, хліб, туалетний папір і т. п.

Щоб втихомирити "ажіотаж" мережа українських супермаркетів АТБ ввела суворе обмеження: з 18 березня почне діяти обмеження на продаж товарів в одні руки.

Наприклад, пиво, вода і напої, які продаються в пластикових пляшках, будуть відпускатися у кількості не більше 12 одиниць в одні руки. Всі інші товари продаватимуться в кількості не більше 5 штук в одні руки.

«Ці заходи вимушені і спрямовані на боротьбу зі спекулянтами. Піклуючись про клієнтів, компанія «АТБ-Маркет» боролася і буде боротися з штучним ажіотажем на продукти першої необхідності. Просимо наших покупців з розумінням поставитися до введених обмежень», — підкреслила прес-служба мережі супермаркетів, передає Інформатор.

Раніше ми повідомляли про те, що Кабмін посилив карантин в Україні. Жорсткі заходи будуть введені з 17-18 березня і триватимуть, як мінімум, до 3 квітня.

Рішенням Кабінету міністрів припинено залізничне, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське сполучення. Також припиняють роботу метрополітени Києва, Харкова та Дніпра.

Також забороняється перевозити понад 10 українців одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, а також в автобусах, що виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Що стосується всього світу, то епідемія коронавіруса виходить з-під контролю. Станом на 18 березня, на Землі заражено понад 197 тисяч осіб. Жертвами коронавіруса COVID-19 вже стали понад 7900 осіб.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавірус