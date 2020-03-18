В телекомунікаційній компанії "Укртелеком" заявили про важливі зміни в роботі у зв'язку з карантином через коронавірус

Так, з середи, 18 березня, припиняється фізичний прийом абонентів в центрах обслуговування, всі питання будуть вирішуватися в дистанційному порядку, передає Politeka.net з посиланням на сайт оператора.

На ряду з цим, частину працівників переводять на віддалену роботу. Наголошується, що всі ремонти відтепер і до припинення карантину будуть проводитися без доступу в приміщення абонентів (виняток - особливо важливі об'єкти).

При цьому оператор продовжить безперервну діяльність, оскільки в умовах поширення коронавірусної інфекції зростає важливість надання послуг зв'язку.

"Укртелеком" радить звертатися на гарячу лінію за телефоном 0800506800, яка працює цілодобово. Також можна скористатися формою зворотного зв'язку на сайті в розділі "Допомога". До оператору можна звернутися і через сторінку в соціальній мережі (в особисті повідомлення).

Раніше ми повідомляли, в Україні стали закриватися банківські відділення. Зокрема, про закриття 45 відділень по всій країні, з більше 200, заявив "Альфа-Банк". Крім того, установа обмежує роботу з іноземною готівкою.

Причиною ситуації стала відсутність ввезення в країну іноземної валюти через карантин та закриття повітряного простору, що послідувало за цим. Неможливо буде зняти або купити іноземну готівку в касі банку, всі операції будуть доступні тільки через онлайн-банкінг. При цьому видача коштів у гривні відбувається без змін.

Також ми писали, правила змінює і ПриватБанк. Тепер у відділення не пускають більше шести осіб одночасно, що провокує появу величезних черг. У той же час відзначається, що немає необхідності стояти під відділеннями, так як всі операції доступні в онлайн-банкінгу.

Ситуацію бурхливо коментують в мережі: "Всі платежі можна робити через Приват24. Колгоспне р*гульє саме створює ажіотаж і потім скаржиться на життя", "У нас якщо піде, ось так всі в чергах за сіллю , гречкою , і папером і помруть.. тому що нетямущий народ".

Нагадаємо, Приватбанк зробив важливу заяву про блокування карт: що потрібно знати

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк залишив клієнта без грошей за кордоном, гримить скандал: "в цілях безпеки...".

Також Politeka писала, що ПриватБанк оскандалився списанням пенсій з рахунків українців: гроші зникли.