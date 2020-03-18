Фахівці найчастіше діагностують коронавірус COVID-19 у людей з певною групою крові

Про це пише РБК.

До такого висновку прийшли китайські вчені, які проаналізували динаміку зараження COVID-19.

Відомо, що смертельний коронавірус найбільше вражає певну групу крові, при цьому вона не є найпоширенішою в світі.

У рамках дослідження були взяті аналізи більше двох тисяч інфікованих пацієнтів з лікарень Уханя і Шеньчженя, та люди з групою крові Аb (II) більше інших вразливі. Саме носії другої групи крові частіше заражаються коронавірусною інфекцією.

Варто також відзначити, що людей з групою Аb (II) у світі близько 42%, але людей з групою 0 аb (I) все ж більше (близько 44%). Тим не менш, останні більш стійкі до смертельного коронавірусу COVID-19.

Більш того, була складена статистика смертей від коронавірусної інфекції. Як виявилося, 71,6% померлих - чоловіки, а їх середній вік - 79,4 року. При цьому людей віком до 40 років, які загинули від COVID-19 всього двоє.

Раніше ми повідомляли про те, що Кабмін посилив карантин в Україні. Жорсткі заходи будуть введені з 17-18 березня і триватимуть, як мінімум, до 3 квітня.

Рішенням Кабінету міністрів припинено залізничне, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське сполучення. Також припиняють роботу метрополітени Києва, Харкова та Дніпра.

Також забороняється перевозити понад 10 українців одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, а також в автобусах, що виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Більше того, в українських супермаркетах ввели обмеження на продаж товарів в одні руки. З 18 березня в АТБ пиво, вода і напої, які продаються в пластикових пляшках, будуть відпускатися у кількості не більше 12 одиниць в одні руки. Всі інші товари продаватимуться в кількості не більше 5 штук в одні руки.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

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