Специалисты чаще всего диагностируют коронавирус COVID-19 у людей с определенной группой крови

Об этом пишет РБК.

К такому выводу пришли китайские ученые, которые проанализировали динамику заражения COVID-19.

Известно, что смертельный коронавирус более всего поражает определенную группу крови, при этом она не является самой распространенной в мире.

В рамках исследования были взяты анализы более двух тысяч инфицированных пациентов из больниц Уханя и Шэньчжэня, и люди с группой крови Аb (II) больше других уязвимы. Именно носители второй группы крови чаще других заражаются коронавирусной инфекцией.

Стоит также отметить, что людей с группой Аb (II) в мире около 42%, но людей с группой 0 аb (I) все же больше (около 44%). Тем не менее, последние более устойчивы к смертельному коронавирусу COVID-19.

Более того, была составлена статистика смертей от коронавирусной инфекции. Как оказалось, 71,6% умерших - мужчины, а их средний возраст - 79,4 года. При этом людей младше 40 лет, которые погибли от COVID-19 всего двое.

Ранее мы сообщали о том, что Кабмин ужесточил карантин в Украине. Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

Решением Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа - и междугородное автобусное и межобластное пассажирское сообщение. Также прекращают работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Также запрещается перевозить свыше 10 украинцев одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Более того, в украинских супермаркетах ввели ограничение на продажу товаров в одни руки. С 18 марта в АТБ пиво, вода и напитки, которые продаются в пластиковых бутылках, будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут отпускаться в количестве не более 5 штук в одни руки.

Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России через коронавирус