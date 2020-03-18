Коронавірусна інфекція COVID-19, від якої у людства не виявилося імунітету, призвела до пандемії. Останні події в світі з надзвичайними положеннями і карантинами, які ми зараз спостерігаємо, назавжди змінять життя на планеті

Про це говорить в ефірі програми "Вірним курсом" професор московської школи управління Сколково, експерт в галузі біологічної безпеки Микола Дурманов.

За його словами, люди повинні бути готові до того, що через коронавірус життя тепер зміниться кардинально: "у найближчі 15 років нас чекає перебудова міських господарств і міських звичок".

Дурманов додає, що, швидше за все, підуть у небуття величезні концертні зали, в яких збирається натовп, щоб послухати, наприклад, модну співачку. У той же час, після страшних ситуацій з пасажирами круїзних лайнерів (як на Diamond Princess), які опинилися в пастках, навряд чи хтось ризикне своїм здоров'ям і зійде на борт "корабля смерті".

У зв'язку з цим, Дурманов вважає, що дальній туризм опинився під загрозою зникнення.

"Швидше за все зникне далекий туризм, коли люди мчать через всю планету, щоб протягом двох тижнів погріти свій організм під тропічним сонцем. На зміну цьому туризму прийде те, що зараз ми бачимо в США та Скандинавії – це домашній туризм, історичний туризм, агро-індустріальний туризм, тому що подорожі через планету будуть таїти в собі невиправдані ризики", - поділився своїм прогнозом професор, додавши, що турфірмам вже зараз слід замислитися над майбутнім і "перекроїти" свою роботу.

Раніше ми повідомляли, у США стартував унікальний експеримент, пов'язаний з вакциною від коронавіруса. Так, 16 березня, чотирьом добровольцям ввели вакцину. Усього вчені проведуть дослідження на 45 піддослідних, яким будуть вводити по дві дози з інтервалом в місяць.

"Ми всі відчуваємо себе такими безпорадними. Для мене це дивовижна можливість щось зробити", - поділилася одна з учасниць дослідження.

Тим не менш, навіть якщо дослідження буде успішним, вакцина буде ще недоступна для широкого використання протягом 12-18 місяців.

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