Коронавирусная инфекция COVID-19, от которой у человечества не оказалось иммунитета, привела к пандемии. Последние события в мире с чрезвычайными положениями и карантинами, которые мы сейчас наблюдаем, навсегда изменят жизнь на планете

Об этом говорит в эфире программы "Верным курсом" профессор московской школы управления Сколково, эксперт в области биологической безопасности Николай Дурманов.

По его словам, люди должны быть готовы к тому, что из-за коронавируса жизнь теперь изменится кардинально: "в ближайшие 15 лет нас ждет перестройка городских хозяйств и городских привычек".

Дурманов добавляет, что, скорее всего, канут в небытие огромные концертные залы, в которых собираются толпы, чтобы послушать, к примеру, модную певицу. В то же время, после жутких ситуаций с оказавшимися в ловушке пассажирами круизных лайнеров (как на Diamond Princess), вряд ли кто-то рискнет своим здоровьем и взойдет на борт "корабля смерти".

В связи с этим, Дурманов полагает, что дальний туризм оказался под угрозой исчезновения.

"Скорее всего исчезнет далекий туризм, когда люди мчатся через всю планету, чтобы в течение двух недель погреть свой организм под тропическим солнцем. На смену этому туризму придет то, что сейчас мы видим в США и Скандинавии – это домашний туризм, исторический туризм, агро-индустриальный туризм, потому что путешествия через планету будут таить в себе неоправданные риски", - поделился своим прогнозом профессор, добавив, что турфирмам уже сейчас следует задуматься над будущим и "перекроить" свою работу.

Ранее мы сообщали, в США стартовал уникальный эксперимент, связанный с вакциной от коронавируса. Так, 16 марта, четырем добровольцам ввели вакцину. Всего ученые проведут исследования на 45 подопытных, которым будут вводить по две дозы с интервалом в месяц.

"Мы все чувствуем себя такими беспомощными. Для меня это удивительная возможность что-то сделать", - поделилась одна из участниц исследования.

Тем не менее, даже если исследование будет успешным, вакцина будет еще недоступна для широкого использования в течение 12-18 месяцев.

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