Важливий законопроект про доступність ліків напередодні був затверджений Верховною Радою

Про це пише Politeka.net.

Мова йде про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я".

Як відомо, вчора, 17 березня, офіційний документ був опублікований в "Голосі України", а сьогодні він вже набув чинності.

Закон, затверджений Радою, передбачає створення засад залучення закупівельної організації до здійснення закупівель медичних товарів за кошти державного бюджету.

МОЗ залишається головним розпорядником бюджетних коштів. При цьому закупівельна організація буде здійснювати закупівлі медичних товарів за кошти держбюджету в рамках програм, які будуть визначені як стратегічні.

Організація, згідно закону, буде отримувати кошти з держбюджету від МОЗ, проводити процедури закупівель, укладати від свого імені договори про закупівлю, ставати власником лікарських засобів та інших медичних товарів та організовувати одержання відповідних товарів кінцевими споживачами - лікувально-профілактичними установами.

При цьому перелік медичних товарів, які можна буде закуповувати за рахунок коштів з бюджету, можуть затвердити спеціальною постановою Кабінету міністрів.

Раніше ми розповідали про те, що в Україні посилили карантин. Жорсткі заходи вводяться з 17-18 березня і триватимуть, як мінімум, до 3 квітня.

Рішенням Кабінету міністрів припинено залізничне, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське сполучення. Також припиняють роботу метрополітени Києва, Харкова та Дніпра.

Також забороняється перевозити понад 10 українців одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, а також в автобусах, що виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Варто відзначити, що станом на 18 березня в Україні 14 підтверджених випадків зараження коронавірусом, два з яких - летальні.

Більше того, в українських супермаркетах ввели обмеження на продаж товарів в одні руки. З 18 березня в АТБ пиво, вода і напої, які продаються в пластикових пляшках, будуть відпускатися у кількості не більше 12 одиниць в одні руки. Всі інші товари продаватимуться в кількості не більше 5 штук в одні руки.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

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