Важный законопроект о доступности лекарств накануне был утвержден Верховной Радой

Об этом пишет Politeka.net.

Речь идет о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".

Как известно, вчера, 17 марта, официальный документ был опубликован в "Голосе Украины", а сегодня он уже вступил в силу.

Закон, утвержденный Радой, предусматривает создание основ привлечения закупочной организации к осуществлению закупок медицинских товаров за средства государственного бюджета.

МОЗ остается главным распорядителем бюджетных средств. При этом закупочная организация будет осуществлять закупки медицинских товаров за средства госбюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические.

Организация, согласно закону, будет получать средства из госбюджета от МОЗ, проводить процедуры закупок, заключать от своего имени договоры о закупке, становиться владельцем лекарственных средств и других медицинских товаров и организовывать получение соответствующих товаров конечными потребителями - лечебно-профилактическими учреждениями.

При этом перечень медицинских товаров, которые можно будет закупать за счет средств из бюджета, предусматривается утвердить специальным постановлением Кабинета министров.

Ранее мы рассказывали о том, что в Украине ужесточили карантин. Жесткие меры вводятся с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

Решением Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа - и междугородное автобусное и межобластное пассажирское сообщение. Также прекращают работу метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Также запрещается перевозить свыше 10 украинцев одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Стоит отметить, что по состоянию на 18 марта в Украине 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, два из которых - летальные.

Более того, в украинских супермаркетах ввели ограничение на продажу товаров в одни руки. С 18 марта в АТБ пиво, вода и напитки, которые продаются в пластиковых бутылках, будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут отпускаться в количестве не более 5 штук в одни руки.

Напомним, что условия карантина усилят, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России через коронавирус