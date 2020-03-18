Українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла, що вважає Росію агресором після нападу на її рідний Донбас

Як повідомляє Politeka, таке зізнання спортсменка зробила в ефірі програми "Бацман" на телеканалі "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вона зазначила, що там у неї залишилося багато друзів і тренери, які, на жаль, опинилися по інший бік світогляду через російську пропаганду.

"У 2014 році Російська Федерація анексувала Крим і почала військові дії на Донбасі. З тих пір я не можу поїхати в Донецьк на могилу своїх бабусі й діда, я не можу відвідати своїх тренерів, які живуть там. Ми, звичайно, чесно кажучи, на початку ще спробували з'ясувати нашу точку зору, нашу позицію. Я зрозуміла, що там вже досить глибоко все зайшло, що пропаганда робить свою справу, і ми все-таки по різні сторони барикад", - поділилася своїми переживаннями Подкопаєва, зазначивши, що її дуже ранить позиція її знайомих з Донбасу.

Вона зазначила, що її тренери продовжують професійну діяльність в тимчасово окупованому Донецьку, однак виступають вже під зовсім іншими прапорами, що вкрай неприємно для неї.

"Коли я бачу прапори не жовто-блакитні, звичайно, боляче, тому що Донецьк був, є і буде Україною", - підкреслила вона.

"Тому що з РФ нас пов'язує історія, може, вона не завжди була найприємнішою, але, тим не менше, - це наше життя. Почавши всю цю катавасію... Ці військові дії розпалили вогонь між двома братніми державами. Культурно, економічно у нас дуже багато спільного. Я дуже сподіваюся і вірю, що найближчим часом військові дії на Донбасі припиняться, коли буде підписаний мирний договір", - зазначила спортсменка.

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