Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала, что считает Россию агрессором после нападения на ее родной Донбасс

Как сообщает Politeka, такое признание спортсменка сделала в эфире программы "Бацман" на телеканале "112-Украина" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Она отметила, что там у нее осталось много друзей и тренеры, которые, к сожалению, оказались по другую сторону мировоззрения из-за российской пропаганды. Также она добавила, что Украина проиграла, ведь пропаганда России сделала свое дело на Донбассе.

"В 2014 году Российская Федерация аннексировала Крым и начала военные действия на Донбассе. Я с тех пор не могу поехать в Донецк на могилу своих бабушки и деда, я не могу проведать своих тренеров, которые живут там. Мы, конечно, честно говоря, в начале еще попытались выяснить нашу точку зрения, нашу позицию. Я поняла, что там уже достаточно глубоко все зашло, что пропаганда делает свое дело, и мы все-таки по разные стороны баррикад", - поделилась своими переживаниями Подкопаева, отметив, что ее очень ранит позиция ее знакомых из Донбасса.

Она отметила, что ее тренеры продолжают профессиональную деятельность во временно оккупированном Донецке, однако выступают уже под совершенно другими флагами, что крайне неприятно для нее.

"Когда я вижу флаги не желто-голубые, конечно, больно, потому что Донецк был, есть и будет Украиной", - подчеркнула она.

"Потому что с РФ нас связывает история, может, она не всегда была самой приятной, но, тем не менее, — это наша жизнь. Начав всю эту катавасию... Эти военные действия разожгли огонь между двумя братскими государствами. Культурно, экономически у нас очень много общего. Я очень надеюсь и верю, что в самое ближайшее время военные действия на Донбассе прекратятся, когда будет подписан мирный договор", - отметила спортсменка.

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