Украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала, что считает Россию агрессором после нападения на ее родной Донбасс
Как сообщает Politeka, такое признание спортсменка сделала в эфире программы "Бацман" на телеканале "112-Украина" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Она отметила, что там у нее осталось много друзей и тренеры, которые, к сожалению, оказались по другую сторону мировоззрения из-за российской пропаганды. Также она добавила, что Украина проиграла, ведь пропаганда России сделала свое дело на Донбассе.
"В 2014 году Российская Федерация аннексировала Крым и начала военные действия на Донбассе. Я с тех пор не могу поехать в Донецк на могилу своих бабушки и деда, я не могу проведать своих тренеров, которые живут там. Мы, конечно, честно говоря, в начале еще попытались выяснить нашу точку зрения, нашу позицию. Я поняла, что там уже достаточно глубоко все зашло, что пропаганда делает свое дело, и мы все-таки по разные стороны баррикад", - поделилась своими переживаниями Подкопаева, отметив, что ее очень ранит позиция ее знакомых из Донбасса.
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Она отметила, что ее тренеры продолжают профессиональную деятельность во временно оккупированном Донецке, однако выступают уже под совершенно другими флагами, что крайне неприятно для нее.
"Когда я вижу флаги не желто-голубые, конечно, больно, потому что Донецк был, есть и будет Украиной", - подчеркнула она.
"Потому что с РФ нас связывает история, может, она не всегда была самой приятной, но, тем не менее, — это наша жизнь. Начав всю эту катавасию... Эти военные действия разожгли огонь между двумя братскими государствами. Культурно, экономически у нас очень много общего. Я очень надеюсь и верю, что в самое ближайшее время военные действия на Донбассе прекратятся, когда будет подписан мирный договор", - отметила спортсменка.
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