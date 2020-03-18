Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що серед 14 офіційно заражених COVID-19, є один народний депутат України

Як передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал МОЗ, зараз проводяться всі необхідні дослідження і епідеміологічне розслідування. Хворий знаходиться на амбулаторному лікуванні в умовах самоізоляції.

Зараженим виявився нардеп Сергій Шахов, який записав звернення в соцмережі Фейсбук.

"Відчуваю себе я нормально. Почалося все це три дні тому - температура 38. Я, як нормальний громадянин України, викликав лікарів і здав аналізи спочатку на грип. Аналізи показали негативну форму. Коли я запитав, чи є аналізи та тест на коронавірус, лікарі відповіли, що ні. Це була лікарні "Доробут". Далі на другий день викликав лікарів спеціально, щоб перевірили легені, ще раз температуру... дали нормальні прості рецепти - більше пити води... малина, лимон. І от сьогодні я відчуваю себе вже нормально, температура впала. Перед тим, коли спілкувався з лікарями, наголосив, щоб вони взяли кров та мазок з полості рота... Сьогодні зателефонували мені з лабораторії та сказали, що підтверджується коронавірус. Зразу хочу всім зазначити, це не так страшно, як його малюють".

Шахов звернувся до українців, закликаючи не панікувати.

"Буду доповідати кожен день, що відбувається з моїм організмом. Хочу, щоб всі знали, паніка сьогодні нікому не на користь... Я сьогодні находжуся вдома на карантині, нікого не підпускаю до себе" - зазначив нардеп.

Gepostet von Сергій Шахов am Mittwoch, 18. März 2020

У повідомленні МОЗ додали, що Шахов був відсутній на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня і на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня.

Раніше ми повідомляли, за станом на ранок 18 березня, в Україні зафіксовано 14 випадків коронавіруса. Серед захворілих троє дітей: 10 років, 1 рік 10 місяців і 6 місяців.

Протягом 17 березня в Центр громадського здоров'я надійшла 41 підозра на COVID-19 (Вінницька 3, Дніпропетровська 5 Донецька 3, Закарпатська 3, Івано-Франківська 3, Київ 14 Миколаївська 1, Рівненська 2, Сумська 2, Тернопільська 2, Херсонська 1, Черкаська 1 Чернівецька 1).

Також ми писали, що 18 березня в Київській області офіційно ввели режим надзвичайного стану. В держадміністрації відзначили, що запрацювала гаряча лінія в Департаменті охорони здоров'я КОДУ. За телефоном 0456-31-00-46 лікарі-консультанти надають необхідну інформацію про коронавірус та про допомогу при підозрі на COVID-19.

Нагадаємо, стало відомо, що коронавірус виявили в української актриси Ольги Куриленко, яка багато років живе за кордоном. В даний час зірка перебуває у себе вдома в Лондоні в самоізоляції. За її словами, в лікарнях не виявилося місць, а так як у неї захворювання проходить у легкій формі, то її відправили на "домашній карантин".

Куриленко відома тим, що зіграла подружку Бонда в одній із частин саги про британського шпигуна.

Нагадаємо, вчені розповіли коли закінчиться пандемія коронавіруса: «страждати доведеться довго», подробиці.

Як повідомляла Politeka, українців будуть жорстко карати за порушення карантину: "штрафи до 170 тисяч або в'язниця".

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