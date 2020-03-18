Герой України, актриса театру і кіно Ада Роговцева розповіла про помилку українців під час війни на Донбассі

Актриса впевнена, що в країні східного сусіда живе безліч "хороших" людей, які запрограмовані так пропагандою. При цьому ж артистка відмовляється визнавати, що набила оскому версію про "братів і сестер навік", називати братом того, хто розв'язав війну.

"У Росії є дуже хороші люди. Але і вони, на жаль, сьогодні всі запрограмовані на це збочене розуміння, цю доктрину, згідно з якою Україна - це якась умовно створена держава з якоюсь недорозвиненою мовою. І хоч ти трісни, переконати їх не вдається", - зазначила з жалем артистка.

До лінії фронту актриса їздить зі спектаклями, продуктами, одягом, за що в пропагандистських ЗМІ Росії її неодноразово звинувачували в прямому фінансуванні "громадянської війни" в Україні.

При цьому актриса закликала співгромадян і державу проявляти більше уваги до ситуації на сході країни, а також присоромила українців за байдужість.

"Триває війна, а ми живемо, як ніби її немає. Ми всі повинні обмежити себе у святах і салютах. Там, на війні Донбасу, мерзнуть хлопці, недоїдають, смерті дивляться в очі. І гинуть. Ось ці дві реальності мене вражають. Адже начебто біля гробів танцюємо, об'їдаємося. Це не означає, що повинна завмерти життя, але потрібно бути милосерднішими. Ця небезпека не тільки над тими хлопчиками - вона над нами", - заявляла Роговцева.

Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.

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