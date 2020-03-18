Герой Украины, актриса театра и кино Ада Роговцева рассказала об ошибке украинцев во время войны на Донбассе

Актриса уверена, что в стране восточного соседа живет множество "хороших" людей, которые так запрограммированы пропагандой. При этом же артистка отказывается признавать набившую оскомину версию о "братьях и сестрах навек", называть братом того, кто развязал войну.

"В России есть очень хорошие люди. Но и они, увы, сегодня все запрограммированы на это извращенное понимание, эту доктрину, согласно которой Украина - это какое-то условно созданное государство с каким-то недоразвитым языком. И хоть ты тресни, переубедить их не удается", - отметила с сожалением артистка.

К линии фронта актриса ездит со спектаклями, продуктами, одеждой, за что в пропагандистских СМИ России ее неоднократно обвиняли в прямом финансировании "гражданской войны" в Украине.

При этом актриса призвала сограждан и государство проявлять больше внимания к ситуации на востоке страны, а также пристыдила украинцев за равнодушие.

"Продолжается война, а мы живем, как будто ее нет. Мы все должны ограничить себя в праздниках и салютах. Там, на войне Донбасса, мерзнут хлопцы, недоедают, смерти смотрят в глаза. И погибают. Вот эти две реальности меня поражают. Ведь вроде у гробов танцуем, объедаемся. Это не означает, что должна замереть жизнь, но нужно быть милосерднее. Эта опасность не только над теми мальчиками - она над нами", - заявляла Роговцева.

Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.

Как Politeka писала, что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.

Также Politeka писала о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.