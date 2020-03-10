Актриса Ада Роговцева впевнена, що жителі Росії вважають українців вигаданим народом



Таку думку висловила легендарна українська актриса в інтерв'ю каналу ZIK.

За її словами, вони завжди дуже поблажливо ставилися до українців.



"Їх привчили, що українці гірші, що ми – вигаданий народ, вигаданий мову, "молодший брат". Вони завжди дуже поблажливо ставилися до нас. Я цього ніколи не відчувала, бо не дозволяла цього. Щоб там працювати, треба було знати їх мову. Я його знала без акценту. Вони вважають, що Крим російський і Севастополь – "російське місто", – наголосила вона.

Крім того, актриса підкреслила, що це тривало багато років.



"Їх не можна переговорити, перевчити, напевно, треба ізолювати себе від них", – уклала вона.



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"У цій ситуації потрібно лише дуже багато читати, багато цікавитися, розпитувати, так як я в свої 80 років - не боятися бути на передовій, де гинуть хлопці. Я стояла на тому місці, де через півтори години двох дуже серйозно поранило", - заявила вона.

Також варто відзначити, що Роговцева всі роки війни їздить в зону АТО. Вона давно відмовилася від поїздок РФ. А про артистів, які їздять заробляти в Росії, говорить, що це їх особистий вибір між грошима і гідністю.

Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.

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