Великі свята володіють неймовірною енергетикою, яку здавна наші предки навчилися застосовувати на благо собі і своїм родичам. Також в ці дні по поведінці природи можна передбачити, яким буде врожай і погода в подальшому.

В один прекрасний день, за дев'ять місяців до Різдва Христового, до Пресвятої Діви Марії спустився один з головних небесних світил — архангел Гавриїл. І повідомив він юній дівчині про те, що вона була обрана Богом для народження Спасителя. Непорочна Мати відповіла: «се, Раба Господня, нехай буде мені по слову Твоєму». Ця добра звістка переросла у велике свято Благовіщення.

Відзначається Благовіщення 25 березня (католицькою церкви), а також 7 квітня (православною). За дві тисячі років це свято обросло безліччю легенд, таємниць і обрядів. Деякі люди просто ходять до церкви і моляться, вклоняються іконі Божої Матері. Інші також читають замовляння, проводять ритуали і придивляються до прикмет.

Джерело: athome.in.ua

Прикмети на Благовіщення

Християни вірять, що в день «благої вісті» Господь благословляє землю і все живе на ній. Так і починається новий рік для тварин і рослин, все починає цвісти і розмножуватися, відкривається сільськогосподарський сезон. В цей період наші предки особливо уважно спостерігали за всіма примхами природи, передбачаючи, чого чекати від погоди і чи буде урожай.

Кілька основних прикмет на Благовіщення:

дме сильний вітер або стоїть туман — буде відмінний урожай всіх культур;

гроза обіцяє спекотне літо, але щедрий урожай горіхів;

дощ і злива — до ідеального врожаю жита, грибів, пшениці;

тепла ніч — морозів більше не буде цієї весни, холодна ніч — будуть нічні заморозки;

сирість і сльота — буде хороший кльов.

Цікаве повір'я: якщо на Благовіщення прогнати мітлою кур з сідел, до Великодня можна буде зібрати величезну кількість яєць.

Джерело: rsute.ru

Крім прикмет, що пов'язані з погодою, існують і інші, тісно переплетені з повсякденним життям людей. За цими прикметами визначається і достаток, і удача, і навіть сімейне життя. Так, якщо в день Благовіщення:

назвати чоловіка 40 разів милим, в подальшому він цілий рік буде проявляти турботу, пестити свою дружину;

займатися волоссям (навіть мити голову), бо може статися лихо;

комусь дати що-небудь — з дому слідом піде багатство, сімейний мир і спокій;

надіти новий одяг, то він незабаром прийде в непридатність, може порватися або безнадійно забруднитися;

почати яку-небудь нову справу, то вона обернеться провалом і бідою (протягом року не рекомендується стартувати зі свіжими ідеями в той день тижня, на який випало Благовіщення);

посіяти культуру, вона неминуче буде погано рости, або зовсім може прийти неврожай (найкращий день для посівів — наступний після Благовіщення).

У день «благої вісті» варто уникати гучних гулянь, танців і пісень (церковний тропар, акафіст та інші не рахуються).

Джерело: mydrost.mirtesen.ru

Замовляння на Благовіщення

В Україні так склалося, що на свята багато людей намагаються поліпшити свою долю, зазирнути в майбутнє, позбутися гріхів. Для цього створено безліч замовляннь і магічних обрядів. Замовляння на Благовіщення — дуже давній, але ефективний спосіб закликати до себе удачу, любов, гроші і навіть здоров'я. Це свято відрізняється особливою, потужною енергетикою.

Одним з традиційних українських замовлянь є «спілкування» з птахом. Люди, як правило, жінки, купують собі співочу птицю і починають нашіптувати їй на вушко свої біди і смутки, невдачі. Після цього пернатого відпускають в неосяжне небо, а в подяку за свою свободу летючий забирає з собою всі нашіптані проблеми.

Помилкою багатьох недосвідчених дівчат є те, що вони намагаються використовувати замовляння для очищення від гріхів. Традиційно, щоб отримати прощення, його потрібно попросити у трьох сторін: у скривдженого, у Бога, і у самого себе.

За багато років практики, люди вивели кілька обов'язкових умов, без яких замовляння не працюють:

не варто змінювати суть замовляння, його текст, коригувати послідовність слів, все потрібно читати чітко;

всі замовляння повинні бути спрямовані тільки на добро, злі помисли неприпустимі;

перед промовлянням слів, варто тричі прочитати традиційну молитву «Отче наш»;

як правило, всі обряди на Благовіщення проводяться в самоті, потрібно максимально сконцентруватися на темі замовляння, відігнати всі непотрібні думки;

проговорюючи текст, потрібно бути в бадьорому і позитивному настрої, з чистими помислами і тверезою головою.

Джерело: firtka.if.ua

Варто відзначити, що не всі замовляння читаються 25 березня (або 7 квітня). Деякі проводяться на наступний день після Благовіщення, наприклад, молитва на виконання бажань. Дуже часто у своїх проханнях люди звертаються безпосередньо до небес, інші використовують сіль, вогонь, воду, дерева і тварин.

Замовляння на прибуток.

В Благовіщення кожен бажаючий збільшити свій дохід повинен обляпати замовленною благовіщенською святою водою джерело фінансів (якщо ви бізнесмен, і у вас є свій магазин, потрібно обробити його). Слід це робити рано вранці, промовляючи:

«Благе світло сповістило про диво. Добре світло людей до церкви веде, а моє замовляння принесе достаток. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас і навіки віків. Амінь».

Замовляння на виконання бажань.

26 березня (або 8 квітня) у християнському світі прийнято шанувати архангела Гавриїла, який спустився з небес до Діви Марії. Згідно з повір'ям, у день після Благовіщення він виконує заповітні бажання віруючих. Це може відноситься навіть до прибутку. Щоб втілити мрію в реальність, потрібно на світанку вийти на вулицю (нагрудний хрестик повинен бути), стати обличчям до Сходу, тричі перехреститися і стільки ж проговорити замовляння:

«Архангел Гавриїл, служитель Батька нашого, почуй молитву раба (рабів або раби) Божого (ім'я) і виконай моє прохання (проговорюємо чистосердечну мрію)». Закінчуємо замовляння традиційним: «Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь (тричі)».

Отримати достаток можна і залишивши вранці, виходячи з храму, милостиню (потребуючому, а не шарлатану), робити це потрібно щиро, перед цим також не можна вмиватися або їсти.

Джерело: avaz.ba

Замовляння на любов і удачу.

Ефективними замовляння на любов будуть тільки з тих уст, які не знали, що таке шлюб. Дівчатам, що бажають здійснити дану молитву, потрібно прокинутися ще до сходу, три рази умити обличчя холодною водою і проговорити: «Господар води, визволи від біди, дай краси і молодості». Далі дівчині потрібно звернутися до сонця. Робити це потрібно з розпущеним волоссям, або в нічній сорочці (перед вікном), або в плащі/пальто без пояса (на вулиці). Замовляння до небесного світила:

«Зоря зійшла, роса впала, сонце встало, висушило росу. Сонце, висуши мою самотність, дай мені пару! Буду я світла, як світла зоря. Амінь».

Ритуали на Благовіщення

Головним ритуалом на дане свято є розведення багать, спалювання в них всякого непотрібного старого мотлоху, одягу, сміття. Таким чином люди приносять в свій будинок очищення, як матеріальне, так і духовне.

Іншим центральним ритуалом є привітання. «З великим святом Вас — з Благовіщенням! Бажаю, щоб архангел Гавриїл почув ваші молитви, допоміг вам. Нехай небеса оберігають від бід!»

«Коли Господь послав свого архангела на землю до Марії, благодать панувала в повітрі, гармонія була, і було світло. Вітаю тебе з Благовіщенням! Бажаю, щоб тільки добро оточувало тебе, мрії збувалися, і паски були найсмачнішими».

Джерело: gs.by

Безліч українських ритуалів історично пов'язано з приготуванням їжі. Так, одним з найпопулярніших обрядів являється приготування хлібних кісок, які повинні принести в дім благополуччя. Пекти можна з будь-якого рецепту, разом з тим можна готувати і паски.

Дуже часто ритуали спрямовуються на достаток. Так, люди беруть глиняний горщик, і шукають по всьому будинку монети. Після дістають зелену воскову свічку, запалюють її, розкладають навколо горщика ці монети. Далі потрібно «пройтися» за годинниковою стрілкою навколо цих монет свічкою, представляючи зростання своїх капіталів. Якщо вже на наступний день фінанси почали рости, це означає, що ритуал спрацював.

В 2020 році, далеко не всі зможуть відвідати церкву 25 березня, бо невідомо, якого числа спаде активність небезпечного вірусу. Але не все так погано, якщо вдома є ікона, можна помолитися біля неї. Також є шанс потрапити на молитву 7 квітня.

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Як повідомляла Politeka, замовляння на Благовіщення: на удачу, любов і гроші.

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