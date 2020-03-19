Народний депутат Олександр Дубинський заявив про те, що лісники піддаються здирництву з боку влади

Дубинський розкрив схему у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук. За його інформацією, докази можна знайти в "журналі відвідувань кабінету прем'єр-міністра".

"Тим часом, прем'єр-міністр Шмигаль (Денис Шмигаль, - прим.ред.) оперативно намагається зібрати з ввіреній йому економіці крупиці корупційної данини. Лісівники закарпаття, івано-франківщині та львівщини атаковані рядом депутатів групи «Довіра», які діють у зв'язці з місцевою «авторитетною» групою АСП", - повідомив депутат.

Дубинський приголомшив сумою необхідного "заносу" - 2 мільйони доларів.

"Мета атаки отримати з лісників, які 4 місяці нікому нічого не заносили по 1.5-2 долара з куба деревини, яка була зруйнована/розпиляна/продана", - пояснив нардеп.

Раніше ми повідомляли, Дубинський жорстко розкритикував діяльність голови Нацбанку України Якова Смолія, його заступників Катерини Рожкової і Олега Чурія. Мова про зливання НБУ з резервів 0.25 млрд доларів «для згладжування курсових коливань».

"Це «згладжування» є ні що інше, як забезпечення виходу з українських ОВДП фінансових спекулянтів, які у змові з НБУ і колишнім Мінфіном Маркарової сформували піраміду на ринку держоблігацій, і отримували до 60% річних ефективного прибутку за допомогою штучного зміцнення курсу гривні", - ділився Дубинський у Фейсбук.

Також ми розповідали, Дубинський розкрив скандальні подробиці продажу "Проимінвестбанка", що належить російським державному "Внешэкономбанку".

Акції "Промінвестбанку" були заарештовані за позовом, пов'язаним з анексією Криму (як вчинили і з іншими російськими банками). По ідеї, заарештовані акції повинні були передати державі - кошти могли використовуватися в якості компенсації за втрату Криму.

"Але замість того, щоб врегулювати ситуацію, Національний банк тихесенько дозволив російській компанії, незважаючи на арешти і судові заборони на відчуження акцій, продати їх якийсь офшорній компанії за 10 мільйонів доларів", - заявив Дубинський.

Нагадаємо, Рожкова вирушила у Вену до скандального олігарха: у мережу злили подробиці і кадри

Як повідомляла Politeka, нацбанк зливає українські резерви, Дубинський попередив про гіршому: «Державний злочин»