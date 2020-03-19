Народный депутат Александр Дубинский заявил о том, что лесники подвергаются вымогательству со стороны власти

Дубинский раскрыл схему у себя на странице в соцсети Фейсбук. По его информации, доказательства можно найти в "журнале посещений кабинета премьер-министра".

"Тем временем, премьер-министр Шмыгаль (Денис Шмыгаль, - прим.ред.) оперативно пытается собрать с вверенной ему экономики крупицы коррупционной дани. Лесники закарпатья, иванофранковщины и львовщины атакованы рядом депутатов группы «Довира», которые действуют в связке с местной «авторитетной» группой АСП", - сообщил депутат.

Дубинский огорошил суммой требуемого "заноса" - 2 миллиона долларов.

"Цель атаки получить с лесников, которые 4 месяца никому ничего не заносили по 1.5-2 доллара с куба древесины, которая была срублена/распилена/продана", - объяснил нардеп.

Ранее мы сообщали, Дубинский жестко раскритиковал деятельность главы Нацбанка Украины Якова Смолия, его заместителей Екатерины Рожковой и Олега Чурия. Речь о сливании НБУ из резервов 0.25 млрд долларов «для сглаживания курсовых колебаний».

"Это «сглаживание» есть ни что иное, как обеспечение выхода из украинских ОВГЗ финансовых спекулянтов, которые в сговоре с НБУ и бывшим Минфином Маркаровой сформировали пирамиду на рынке гособлигаций, и получали до 60% годовых эффективной прибыли с помощью искусственного укрепления курса гривны", - делился Дубинский в Фейсбук.

Также мы рассказывали, Дубинский раскрыл скандальные детали продажи "Проиминвестбанка", принадлежащего российскому государственному "Внешэкономбанку".

Акции "Проминвестбанка" были арестованы по иску, связанному с аннексией Крыма (как поступили и с другими российскими банками). По идее, арестованные акции должны были передать государству - средства могли использовать в качестве компенсации за потерю Крыма.

"Но вместо того, чтобы урегулировать ситуацию, Национальный банк тихонечко разрешил российской компании, несмотря на судебные аресты и запрет на отчуждение акций, продать их какой-то офшорной компании за 10 миллионов долларов", - заявил Дубинский.

Напомним, Рожкова отправилась в Вену к скандальному олигарху: в сеть слили подробности и кадры

Как сообщала Politeka, нацбанк сливает украинские резервы, Дубинский предупредил о худшем: «Государственное преступление»