В среду, четвертого марта, закончилось внеочередное заседание парламента, однако пятого марта прошлое новое

На повестке дня стоял лишь один вопрос - выражение недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, пишет Рoliteka.net.

Пользователи сети подхватили данную тему. Так, Андрей Голобуцкий разместил в своем Фейсбук фотожабу, которая высмеяла ситуацию с отставкой.

На изображении представлен кадр из советского фильма "Кавказская пленница". Один из персонажей говорит второму: "Мне сегодня из Рады два пути: либо я увольняю прокурора, либо меня увольняет Коломойский!".

За два часа пост собрал более 200 лайков и несколько комменатриев.

"100% верно. И партию сегодня частично переименуют. Будет называться "Слуга *рода", "Да это ж Саша Дубинский. Дурик, а зачем он бороду сбрил?!))", "Главное - порошенка на помойку!!! Он - главный сепаратист:(((", - написали пользователи сети.

Отметим, второго марта замначальника отдела Генпрокуратуры Украины Андрей Шевченко обратился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с заявлениями об уголовных правонарушениях, совершенных Русланом Рябошапкой и его первым замом Виталием Каськом.

После этого в парламенте был зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору.

Позже стало известно, что новым генеральным прокурором Украины могут назначить нардепа от «Слуги народа», юриста 95-Квартала Сергея Ионушаса.

Эксперты сразу были уверены, что Рябошапку отправят в отставку, ведь он негативно влияет на рейтинг Президента.

По мнению политологов, генпрокурору ничего не грозит, он уйдет "со спокойной душой".

Ранее мы писали, что во Франции нашли недвижимость семьи Руслана Рябошапки.

Якобы дом Генпрокурора находится в 23 км от Страсбурга в коммуне Ла-Ванзее (регион Гранд-Эст). Площадь коммуны 25,39 км2, а население около 6000 человек, пишет сайт "Страна".

Там, по данным журналистов, на улице Садовой (Rue des Jardins) находится дом площадью 145 квадратных метров, владелицей которого является 40-летняя Олеся Бартовщук, жена чиновника. Дом был куплен чуть больше трех лет назад.

Напомним, эксперт рассказал о ловушке для Рябошапки: «к генпрокурору есть вопросы».

Как сообщала Politeka, украинцы вне себя от наглости топ-чиновников: "Что-то маловато...", яркая фотожаба.

Также Politeka писала, что Кабмин поставил точку в скандале с зарплатами чиновников: подробности.