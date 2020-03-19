Україна не зможе зупинити епідемію коронавіруса, оскільки не має ні ресурсів для цього, ні умов

Таку думку на своїй сторінці у Фейсбуці висловив журналіст В'ячеслав Чечило, передає Politeka.

Він зазначає, що зупинити поширення інфекції можна тільки зусиллями, порівнянними з китайськими, що в Україні нереально.

Щоб пригальмувати коронавірус в нашій країні, потрібні зусилля, як в Європі, що можна зробити, якщо сильно напружитися, однак це не має сенсу.

«Завдання карантину – розподілити навантаження на систему охорони здоров'я. В кожній країні є певна кількість лікарняних ліжок. В ідеалі воно повинно бути постійно більше, ніж число пацієнтів. Саме цього і дозволяє домогтися тотальний карантин – він «випрямляє» криву захворюваності, не дає їй утворити пік. В Україні кількість ліжок, обладнаних необхідною апаратурою, настільки мізерна, що у нас не має значення, з якою швидкістю будуть надходити хворі. Тобто карантин не має великого сенсу. На жаль і ах – але про це треба було думати раніше, вже пізно», – пояснює він.

Чечило звертає увагу і на інший бік тотального карантину, про який багато хто воліють не говорити, – це дуже дорого.

«Вводячи його, потрібно відразу розуміти, що знадобляться багатомільярдні (в доларах) програми підтримки економіки. Європа їх може забезпечити (наприклад, поляки виділяють $52 млрд). Україна – ні. Ми, якщо будемо сліпо їх копіювати без копійки грошей, то до епідемії додамо економічний колапс і соціальну кризу, нічого більше», – підкреслює він.

І тут же він називає ті речі, які повинна робити українська влада. В першу чергу, не панікувати, а перерахувати бюджет та додатково профінансувати лікарні, закупивши обладнання, ліки і засоби захисту.

По-друге, якось вирішити питання з відстрочкою виплат з погашення зовнішнього боргу. У нинішній ситуації Україна просто не потягне. Тому вже зараз пора починати переговори з інвесторами і розрулювати цю проблему.

Третє, що повинна зробити влада, щоб утримати ситуацію на плаву, – попросити гуманітарну допомогу у Китаю та інших країн, які зможуть її надати.

Крім того, необхідно забезпечити реальний карантин там, де він не сильно вдарить по економіці (скасування масових заходів, переведення людей на віддалену роботу, і т. д), забезпечити безпечне середовище в містах, подбавши про те, щоб люди були в масках, збільшивши кількість міського транспорту і зменшивши інтервали руху, регулярно проводити антисептичну обробку.

Є ще одна порада:

«Молитися. Каятися за те, що ми за 30 років розвалили державу, і що через це зараз помиратимуть наші старики. Думати, як себе вести, щоб це не повторилося в майбутньому», – підсумував автор.

Раніше ми писали, що українські медики опинилися один на один з епідемією без належного захисту і мінімально необхідних матеріалів. Про це заявило відразу кілька лікарів, в тому числі відомий педіатр Євген Комаровський.

За словами доктора, терміново накупити хороших лікарів і медсестер неможливо. Він сподівається, що люди це зрозуміють, але може бути вже пізно. Лікар розповів, що намагався кілька разів звертатися до влади з порадами з приводу захисту медичних працівників від коронавіруса, але відповідної реакції не було.

Ми також писали. що в цьому році, згідно з прогнозом, буде справжня кризова ситуація: зарплати впадуть, а ціни виростуть.

Нагадаємо, українців приголомшили подробицями про крах економіки після карантину.

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