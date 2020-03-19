Украина не сможет остановить эпидемию коронавируса, поскольку не имеет ни ресурсов для этого, ни условий

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал журналист Вячеслав Чечило, передает Politeka.

Он отмечает, что остановить распространение инфекции можно только усилиями, сравнимыми с китайскими, что в Украине нереально.

Чтобы притормозить коронавирус в нашей стране, нужны усилия, как в Европе, что можно сделать, если сильно напрячься, однако это не имеет смысла.

«Задача карантина – распределить нагрузку на систему здравоохранения. В каждой стране есть определенное количество больничных коек. В идеале оно должно быть постоянно больше, чем число пациентов. Именно этого и позволяет добиться тотальный карантин – он «выпрямляет» кривую заболеваемости, не дает ей образовать пик. В Украине количество коек, оборудованных необходимой аппаратурой, столь мизерно, что у нас не имеет значения, с какой скоростью будут поступать больные. Т.е. карантин не имеет большого смысла. Увы и ах – но об этом нужно было думать раньше, уже поздно», – поясняет он.

Чечило обращает внимание и на другую сторону тотального карантина, о которой многие предпочитают не говорить, – это очень дорого.

«Вводя его, нужно сразу понимать, что понадобятся многомиллиардные (в долларах) программы поддержки экономики. Европа их может обеспечить (например, поляки выделяют $52 млрд). Украина – нет. Мы, если будем слепо их копировать без копейки денег, то к эпидемии добавим экономический коллапс и социальный кризис, ничего больше», – подчеркивает он.

И тут же он перечисляет те вещи, которые должна делать украинская власть. В первую очередь, не паниковать, а пересчитать бюджет и дополнительно профинансировать больницы, закупив оборудование, лекарства и средства защиты.

Во-вторых, как-то решить вопрос с отстрочкой выплат по погашению внешнего долга. В сложившейся ситуации Украина их просто не потянет. Поэтому уже сейчас пора начинать переговоры с инвесторами и разруливать эту проблему.

Третье, что должна сделать власть, чтобы удержать ситуацию на плаву, – попросить гуманитарную помощь у Китая и других стран, которые смогут ее предоставить.

Кроме того, необходимо обеспечить реальный карантин там, где он не ударит сильно по экономике (отмена массовых мероприятий, перевод людей на удаленную работу, и т.д), обеспечить безопасную среду в городах, позаботившись о том, чтобы люди были в масках, увеличив количество городского транспорта и уменьшив интервалы движения, регулярно проводить антисептическую обработку.

Есть еще один совет:

«Молиться. Каяться за то, что мы за 30 лет развалили государство, и что из-за этого сейчас будут умирать наши старики. Думать, как себя вести, чтобы это не повторилось в будущем», – подытожил автор.

Ранее мы писали, что украинские медики оказались один на один с эпидемией без надлежащей защиты и минимально необходимых материалов. Об этом заявило сразу несколько врачей, в том числе известный педиатр Евгений Комаровский.

По словам доктора, срочно накупить хороших врачей и медсестер невозможно. Он надеется, что люди это поймут, но может быть уже поздно. Врач рассказал, что пытался несколько раз обращаться к власти с советами по поводу защиты медицинских работников от коронавируса, но соответствующей реакции не было.

Мы также писали. что в этом году, согласно прогнозу, будет настоящая кризисная ситуация: зарплаты упадут, а цены вырастут.

Напомним, украинцев огорошили подробностями о крахе экономики после карантина.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

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