Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє банкам нараховувати пеню і підвищувати відсотки по кредитах під час карантину

Крім того, закон забороняє банкам нараховувати пеню і штрафувати громадян, у яких утворилася заборгованість по кредиту.

Також президент заявив про те, що протягом двох днів національний банк розробить пільговий режим для всіх позичальників на час епідемії коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що нинішня криза може стати набагато серйозніше, ніж у 2008 році. З'явилася інформація, що Офіс президента і уряд готуються до дефолту.

Про це повідомлялося з посиланням на джерело в ОП, зазначаючи, що влада в даний час прораховує варіанти та алгоритми дій з порятунку української економіки.

"Наша економіка не витримає карантин більше 2-х тижнів. Все, що буде більше «вб'є економіку повністю». Особливо вб'є дрібний і середній бізнес, а це означає голодні бунти", - йдеться в повідомленні.

Також в цьому році Україна не зможе виплачувати борги МВФ і кредиторам. В даний час, за інформацією джерела, ВП і уряд зайняли вичікувальну позицію по «дефолту», тобто очікують, коли якась інша країна оголосить першої.

"Просто грошей брати нізвідки. Все завмерло. Параліч всіх економічних процесів", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавіруса.

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