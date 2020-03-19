Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает банкам начислять пеню и повышать проценты по кредитам во время карантина

Кроме того, закон запрещает банкам начислять пеню и штрафовать граждан, у которых образовалась задолженность по кредиту.

Также президент заявил о том, что в течение двух дней национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что нынешний кризис может стать намного серьезнее, чем в 2008 году. Появилась информация, что Офис президента и правительство готовятся к дефолту.

Об этом сообщалось со ссылкой на источник в ОП, отмечая, что власть в настоящее время просчитывает варианты и алгоритмы действий по спасению украинской экономики.

"Наша экономика не выдержит карантин более 2-х недель. Все, что будет больше «убьет экономику полностью». Особенно убьет мелкий и средний бизнес, а это означает голодные бунты", - говорится в сообщении.

Также в этом году Украина не сможет выплачивать долги МВФ и кредиторам. В настоящее время, по информации источника, ОП и правительство заняли выжидательную позицию по «дефолту», то есть ожидают, когда какая-то другая страна объявит первой.

"Попросту денег брать неоткуда. Всё замерло. Паралич всех экономических процессов", - отмечается в сообщении.

Напомним, украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение.