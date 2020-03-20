Житель Чернівців, у якого першим в Україні зафіксували коронавірус, одужав

Про це заявив президент Володимир Зеленський. (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз)

"Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже, можемо констатувати офіційно: в Україні є перший чоловік, який оговталася від коронавірусу", - сказав він.

Також Зеленський зазначив, що сьогодні чоловіки, одужав, випишуть і він повернеться додому.

При цьому він підкреслив, що побороти коронавірус можна лише дотримуючи правила гігієни та ізоляції.

Також Зеленський розповів, що лікарі отримали першу партію експрес тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології НАН України. А в найближчі 48 годин Україна 10 млн точних лабораторних тестів з Китаю. Вони будуть поширені на всі області. А також 10 апаратів штучної вентиляції легенів і 400 тис. експрес-тестів.

В аптеки будуть дпоставлены1 млн масок.

Нагадаємо, що 49-річний чоловік з Чернівців дізнався про те, що у нього коронавірус у свій день народження - 3 березня. До цього він був в Італії і повертався додому в Україну через Румунію. Симптоми у чоловіка з'явилися через тиждень після початку подорожі, він діяв правильно - мінімізував контакти і відразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.

Його дружина була в близькому контакті з ним, але так і не захворіла. Однак не дивлячись на це, жінка зіткнулася з жорстокими протестами сусідів, які вимагали, щоб вона самоизолировалась. Після чого дружина українця прийняла рішення про обсервації.

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