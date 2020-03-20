Карантин через коронавірус вніс корективи в різні сфери життя українців

Про те, як зараз йдуть справи з весіллями, розповіла співробітниця одного з київських РАЦСів, передає телеграм-канал Pavlovsky News.

Наголошується, що заплановані раніше одруження проводять. Але тільки за умови виконання ряду умов. Так на церемонії всі повинні бути в масках, рукавичках. А кількість гостей не повинно перевищувати десяти осіб.

Якщо молодих не влаштовує такий варіант, то вони пишуть заяву на перенесення дати на другий день, коли карантин закінчиться.

«Бувають випадки, коли людині потрібно терміново написати заяву на отримання спадщини, а сьогодні останній день - для цього ми повісили на дверях оголошення з номерами телефонів. Людина може зателефонувати, і тоді ми приймемо його в виключному порядку, навіть не впускаючи його до нас у кабінет», - зазначила працівниця РАГСу.

Раніше ми повідомляли, порушників карантинного режиму будуть карати штрафами згідно ст. 325 КК України: для громадян - від 17 тис. до 34 тис. гривень; для посадових осіб - від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Зазначимо, станом на 10 ранку 20 березня, в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальних:

Чернівецька область - 15 випадків (1 летальний)

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний)

Київська область - 2 випадки

Донецька область - 1 випадок

Дніпропетровська область - 2 випадки

Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний)

м. Київ - 3 випадки

Нагадаємо, у зв'язку з поширенням коронавіруса в Україні можуть ввести надзвичайний стан. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

На його думку, заходи Київський, Харківський та Житомирській областях дозволяють психологічно підготувати українців до такого кроку.

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