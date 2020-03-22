В Україні карантин можуть продовжити ще на 2 недели

У зв'язку з цим експерт розповів про негативні наслідки, які зачеплять кожного українця, пише РБК-Україна.

За словами заступника директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко, продовження режиму карантину призведе до зменшення доходів у більшості сімей, а деякі і зовім його втратять.

«Зважаючи на відсутність заощаджень у більшості громадян, у такому режимі вони зможуть прожити не більше ніж місяць», - каже він.

Крім того, експерт зазначив, що це веде до суттєвого зменшення надходжень до бюджету і, відповідно, – зниження можливостей допомоги людям, які перебувають на утриманні держави.

Фахівець переконаний, що продовження ізоляції призведе до посилення кримінальних злочинів, в теж час зросте число незадоволених нинішньою владою, що виллється в протести– спочатку поодинокі, а потім систематизовані.

«Чим довше буде карантин – тим більше зростатиме невдоволення владою і запит на її заміну – у тому числі і насильницьким шляхом», - вважає Петренко.

Нагадаємо, також 19 березня Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє банкам нараховувати пеню і підвищувати відсотки по кредитах під час карантину.

Крім того, закон забороняє банкам нараховувати пеню і штрафувати громадян, у яких утворилася заборгованість по кредиту.

Також президент заявив про те, що протягом двох днів національний банк розробить пільговий режим для всіх позичальників на час епідемії коронавіруса.

Додамо, у ЗМІ просочилася інформація про те, що Україну накриває "депозитна лихоманка" на тлі появи чуток про оголошення дефолту. Найближчим часом українські банки чекають важкий час.

Як відомо, банки вже зараз закривають частину своїх відділень і урізують графік роботи нібито на тлі карантину через епідемію коронавіруса.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

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