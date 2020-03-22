В Украине карантин могут продлить еще на 2 недели
В связи с этим экперт рассказал о негативных последствия, которые затронут каждого украинца, пишет
По словам заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, продление режима карантина приведет к уменьшению доходов в большинстве семей, а некоторые и вовсе его лишатся.
«Учитывая отсутствие сбережений у большинства граждан, в таком режиме они смогут прожить не больше чем месяц», - говорит он.
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Кроме того, эксперт отметил, что это ведет к существенному уменьшению поступлений в бюджет и соответственно – снижению возможностей помощи людям, которые находятся на содержании государства.
Специалист убежден, что продолжение изоляции приведет к усилению уголовных преступлений, в тоже время возрастет число недовольных нынешней властью, что выльется в протесты– сначала единичные, а затем систематизированные.
«Чем длиннее будет карантин – тем больше будет расти недовольство властью и запрос на ее замену – в том числе и насильственным путем», - считает Петренко.
Напомним, также 19 марта Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает банкам начислять пеню и повышать проценты по кредитам во время карантина.
Кроме того, закон запрещает банкам начислять пеню и штрафовать граждан, у которых образовалась задолженность по кредиту.
Также президент заявил о том, что в течение двух дней национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время эпидемии коронавируса.
Добавим, в СМИ просочилась информация о том, что Украину накрывает "депозитная лихорадка" на фоне появления слухов об объявлении дефолта. В ближайшее время украинские банки ждут тяжелое время.
Как известно, банки уже сейчас закрывают часть своих отделений и урезают график работы якобы на фоне карантина из-за эпидемии коронавируса.
Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.
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