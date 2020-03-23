Українці можуть і не підозрювати, що небезпечний коронавірус COVID-19 живе поряд з ними

Про це пише таблоїд The Sun.

Зокрема, в Гонконзі взяли у німецької вівчарки тест на коронавірус, і результат виявився позитивним.

Зазначимо, що це вже другий зафіксований випадок захворювання домашнього вихованця коронавірусом COVID-19.

Але медики заспокоїли і заявили, що собаки не є переносниками коронавіруса штаму SARS-CoV-2. Фахівці припустили, що тварина могла заразитися від свого господаря. Людей з підозрою на COVID-19 госпіталізували, а вівчарку помістили в ветклініку.

За інформацією ЗМІ, у тварини смертельне захворювання протікає безсимптомно. В даний час медики очікують одужання собаки або спростування попереднього тесту.

Аналогічний випадок стався в лютому. Тоді медики діагностували коронавірус у померанського шпіца. Але тварині не пощастило: через два дні виходу з карантину пес помер.

У ВООЗ підкреслюють, що поки немає офіційно зареєстрованих випадків зараження домашніх вихованців смертельним коронавірусом.

Раніше ми писали, в Україні карантин можуть продовжити ще на 2 тижні. У зв'язку з цим експерт розповів про негативні наслідки, які зачеплять кожного українця.

За словами заступника директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко, продовження режиму карантину призведе до зменшення доходів у більшості сімей, а деякі і зовсім його втратять.

«Зважаючи на відсутність заощаджень у більшості громадян, у такому режимі вони зможуть прожити не більше ніж місяць», - каже він.

Крім того, експерт зазначив, що це веде до суттєвого зменшення надходжень до бюджету і, відповідно, – зниження можливостей допомоги людям, які перебувають на утриманні держави.

Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.

Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський попередив українців про наслідки епідемії: "Рятувати буде нікому, якщо...".

Також Politeka писала, що українців приголомшили подробицями про крах економіки після карантину: "Навіть не сподівайтеся...".