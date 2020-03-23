Українці можуть і не підозрювати, що небезпечний коронавірус COVID-19 живе поряд з ними
Про це пише таблоїд The Sun.
Зокрема, в Гонконзі взяли у німецької вівчарки тест на коронавірус, і результат виявився позитивним.
Зазначимо, що це вже другий зафіксований випадок захворювання домашнього вихованця коронавірусом COVID-19.
Ратаковскі без білизни забула про сором й розпахнула домашній халатик: "чоловікам таке сподобається!"
Зірка фільмів "Квартал 95" ледве умістила вражаючі форми в тісне вбрання: "Приголомшлива"
Артур Пирожков без штанів похвалився інтимним фото з дружиною: "І без Камасутри добре"
Удар коронавіруса по новій області України, нокаут долара і перерахунок пенсій — головне за ніч
Але медики заспокоїли і заявили, що собаки не є переносниками коронавіруса штаму SARS-CoV-2. Фахівці припустили, що тварина могла заразитися від свого господаря. Людей з підозрою на COVID-19 госпіталізували, а вівчарку помістили в ветклініку.
За інформацією ЗМІ, у тварини смертельне захворювання протікає безсимптомно. В даний час медики очікують одужання собаки або спростування попереднього тесту.
Аналогічний випадок стався в лютому. Тоді медики діагностували коронавірус у померанського шпіца. Але тварині не пощастило: через два дні виходу з карантину пес помер.
У ВООЗ підкреслюють, що поки немає офіційно зареєстрованих випадків зараження домашніх вихованців смертельним коронавірусом.
Раніше ми писали, в Україні карантин можуть продовжити ще на 2 тижні. У зв'язку з цим експерт розповів про негативні наслідки, які зачеплять кожного українця.
За словами заступника директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко, продовження режиму карантину призведе до зменшення доходів у більшості сімей, а деякі і зовсім його втратять.
«Зважаючи на відсутність заощаджень у більшості громадян, у такому режимі вони зможуть прожити не більше ніж місяць», - каже він.
Крім того, експерт зазначив, що це веде до суттєвого зменшення надходжень до бюджету і, відповідно, – зниження можливостей допомоги людям, які перебувають на утриманні держави.
Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.
Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський попередив українців про наслідки епідемії: "Рятувати буде нікому, якщо...".
Також Politeka писала, що українців приголомшили подробицями про крах економіки після карантину: "Навіть не сподівайтеся...".