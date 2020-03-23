Украинцы могут и не подозревать, что опасный коронавирус COVID-19 обитает рядом с ними

Об этом пишет таблоид The Sun.

В частности, в Гонконге взяли у немецкой овчарки тест на коронавирус, и результат оказался положительным.

Отметим, что это уже второй зафиксированный случай заражения домашнего питомца коронавирусом COVID-19.

Но медики успокоили и заявили, что собаки не являются переносчиками коронавируса штамма SARS-CoV-2. Специалисты предположили, что животное могло заразиться от своего хозяина. Людей с подозрением на COVID-19 госпитализировали, а овчарку поместили в ветклинику.

По информации СМИ, у животного смертельное заболевание протекает бессимптомно. В настоящее время медики ожидают выздоровления собаки или опровержения предварительного теста.

Аналогичный случай произошел в феврале. Тогда медики диагностировали коронавирус у померанского шпица. Но животному не повезло: спустя два дня выхода из карантина пес скончался.

В ВООЗ подчеркивают, что пока нет официально зарегистрированных случаев заражения домашних питомцев смертельным коронавирусом.

Ранее мы писали, в Украине карантин могут продлить еще на 2 недели. В связи с этим эксперт рассказал о негативных последствия, которые затронут каждого украинца.

По словам заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, продление режима карантина приведет к уменьшению доходов в большинстве семей, а некоторые и вовсе его лишатся.

«Учитывая отсутствие сбережений у большинства граждан, в таком режиме они смогут прожить не больше чем месяц», - говорит он.

Кроме того, эксперт отметил, что это ведет к существенному уменьшению поступлений в бюджет и соответственно – снижению возможностей помощи людям, которые находятся на содержании государства.

Напомним, что назван эпицентр коронавируса в Украине, новые города под ударом.

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