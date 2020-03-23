Народна артистка України, співачка Ніна Матвієнко висловилася про війну на Донбасі

Своєю думкою 70-річна естрадна співачка поділилася під час прес-конференції у Володимирі-Волинському, де брала участь у програмі фестивалю "Український коровай-сузір’я", передає Волинь.

За словами Матвієнка, вона не відвідувала українських військових на сході, так як спочатку була проти війни між Україною та Росією.

Артистка не знайшла відповідних пісень і не змогла змиритися з тим, що буде співати тільки одній стороні, при тому, що народи обох країн - брати.



"Жодного разу я не їздила. Була два рази в Слов'янську. Я не знала, що їм співати. По-перше, я не хотіла цієї війни, я протестувала. Одним співати, а іншим не співати? І ті, і ті - брати. Я вважала, що це не зрозуміло, я не можу цього пояснити", - відповіла вона на питання журналістів.

Також раніше повідомлялося, що народна артистка України Ніна Матвієнко заявила, що конфлікт на Донбасі є "клановою війною".

Таку думку співачка висловила під час ток-шоу українського телеканалу.

"У Путіна свої інтереси, у Ахметова – свої, у Порошенка – свої, у Коломойського – свої і так далі... І до кожного угруповання йдуть воювати. Як же я можу ставитися до АТО?" – задалася питанням Матвієнко.