Що не потрібно робити

Названі критичні й оптимальні температури для поширення коронавируса

Китайські вчені провели дослідження і з'ясували, що COVID-19 найкраще передається при температурі в межах 5-8,7°С. При цьому при підвищенні температури знижується його активність. Зокрема, температура до 38°С і вологість 95% є для COVID-19 згубною, передає kp.ru.

При цьому вчені підкреслили, що відвідування лазні або сауни не допоможе позбутися від коронавіруса. Адже незважаючи на високу температуру в парильні, температура тіла залишається незмінною – 36,5-37°C

Тим, хто заразився COVID-19, лікарі не радять збивати температуру, якщо вона тримається в межах 38 - 38,5 °С – так організм бореться з вірусом.

Також варто відзначити, що квартири виявилися ідеальним місцем для того, щоб вірус там спокійно виживав - при температурі 22°С і вологості 40-50% вірус здатний зберігатися на поверхнях до 5 днів. Вчені радять радять протирати поверхні спиртовмісними антисептиками і частіше провітрювати приміщення.

Нагадаємо, раніше один з провідних вірусологів Китаю Чжан Веньхунь розповів, коли коронавірус COVID-19 залишить Європу.

За словами вірусолога, цей процес може зайняти близько двох років.

"Цілком ймовірно, що вірус буде зникати, а потім десь знову проявлятися. Так може тривати рік або два. Можу сказати точно: забудьте, що пандемія завершиться в Європі в найближчому майбутньому", - упевнений він.

Крім того, вірусолог впевнений, що методи для стримування коронавіруса повинні бути надзвичайно радикальними.

Раніше повідомлялося, що статистика щодо захворюваності коронавірусом в Китаї виявилася неповною.

Справа в тому, що в КНР було виявлено понад 43 тисяч безсимптомних носіїв коронавіруса SARS-CoV-2, який є збудником коронавирусной хвороби COVID-19. Ці випадки не були внесені в офіційну статистику захворюваності

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