Что не нужно делать

Названы критические и оптимальные температуры для распространения коронавируса

Китайские ученые провели исследование и выяснили, что COVID-19 лучше всего передается при температуре в пределах 5-8,7°С. При этом при повышении температуры снижается его активность. В частности, температура в 38°С и влажность в 95% является для COVID-19 губительной, передает kp.ru.

При этом ученые подчеркнули, что посещение бани или сауны не поможет избавиться от коронавируса. Ведь несмотря на высокую температуру в парилке, температура тела остается неизменной – 36,5-37°С.

Тем, кто заразился COVID-19, врачи не советуют сбивать температуру, если она держится в пределах 38 - 38,5 °С – так организм борется с вирусом.

Также стоит отметить, что квартиры оказались идеальным местом для того, чтобы вирус там спокойно выживал - при температуре 22°С и влажности 40-50% вирус способен сохраняться на поверхностях до 5 дней. Ученые советуют советуют протирать поверхности спиртосодержащими антисептиками и чаще проветривать помещение.

Напомним, ранее один из ведущих вирусологов Китая Чжан Веньхунь рассказал, когда коронавирус COVID-19 покинет Европу.

По словам вирусолога, этот процесс может занять около двух лет.

"Вполне вероятно, что вирус будет исчезать, а потом где-то снова проявляться. Так может продолжаться год или два. Могу сказать точно: забудьте, что пандемия завершится в Европе в ближайшем будущем", - уверен он.

Кроме того, вирусолог уверен, что методы для сдерживания коронавируса должны быть чрезвычайно радикальными.

Ранее сообщалось, что статистика по заболеваемости коронавирусом в Китае оказалась неполной.

Дело в том, что в КНР было выявлено свыше 43 тысяч бессимптомных носителей коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной болезни COVID-19. Эти случаи не были внесены в официальную статистику по заболеваемости

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