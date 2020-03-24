Дізнайтеся більше про переведення годинників на літній час в 2020 році

Перехід на літній час може збільшити ризик захворювання коронавірусом в Україні. Ми розкажемо, коли потрібно переводити годинник і як захиститися від страшних наслідків.

В Україні перехід на літній час (на годину вперед) традиційно відбудеться в останню неділю березня, що в 2020 році — ніч з 28 на 29 березня (3 години ночі в одну мить перетворяться в 4 години ранку). При цьому, людям знову доведеться пережити нервове потрясіння, порушити свій графік. Як правило, зміна часу тягне за собою ряд проблем зі здоров'ям, зокрема, ослаблення імунної системи через стрес, скачки тиску і проблеми з серцем. Фахівці стверджують, що після переведення годинників навіть кількість ДТП збільшується на третину.

Так, велика ймовірність, що кількість українців, яким загрожує пандемія COVID-2019, може зрости. Багато хто задається питанням: навіщо тоді взагалі переводити час і як зберегти психофізіологічне здоров'я після зміни графіку? Про все це ми вам детально розповімо.

Джерело: uazmi.org

Навіщо потрібне переведення годинників і як воно впливає на людину

Ідея переводити час належить Бенджаміну Франкліну. Грунтується думка на максимально раціональному використанні денного світла і економії електроенергії. Цей задум був реалізований у Великобританії в 1908 році, Україна приєдналася до числа «обраних» в 1981 році.

Незважаючи на, здавалося б, корисність такого рішення, в Європі відмовляються від ідеї переведення годинників вже до 2021 року, бо 84% жителів країн ЄС висловило своє незадоволення постійною зміною часу і дискомфортом, що пов'язаний з цим. Українці також не в захваті від стрибків часу, але влада поки з цим не поспішає.

Фахівці відзначають, що навіть молоді й здорові люди під час переходу на літній час нерідко відчувають сонливість, необгрунтовану втому, підвищену дратівливість і навіть запаморочення. Іноді також проявляється легка депресія. У літніх і хворих громадян відзначається погіршення роботи серця, починаються проблеми з тиском. Все це підвищує ризик захворіти небезпечним вірусом, адже епідемія не щадить ослаблені організми. Переходимо на літній час акуратно і плавно.

Джерело: tr.dhgate.com/

Як полегшити перехід на літній час

Щоб хоч якось згладити напругу на організм під час переходу на літній час необхідно хоча б за 1-2 тижні починати лягати спати на 15-20 хвилин раніше, і вставати відповідно. Через кілька днів ще на 15 хвилин раніше, і так поки не набереться година.

У період зміни графіка медики категорично забороняють надмірно вживати стимулятори, такі як кава, енергетики і навіть багато чаю. Все це негативно позначається на здоров'ї. Особливо не рекомендується вживати алкоголь. Він може остаточно збити режим дня, послабити імунітет, позначитися на психічному стані.

Щоб висипатися, варто забезпечити собі максимальний комфорт і затишок. Не відмовляйтеся від ванн з піною, ізолюйте себе від зайвих шумів і звуків, постарайтеся організувати оптимальну температуру повітря 200. Не наїдайтеся і не пийте багато води на ніч, нехай органи також відпочинуть. Фахівці рекомендують провітрювати приміщення хоча б 5-15 хвилин, якщо є можливість прогулятися перед сном, скористайтеся нею, це допоможе переходити на інший час розмірено і без зайвої тривоги.

Готуйте все з вечора — це допоможе виділити більше часу вранці для комфортного приходу в себе після сну. Вранці рекомендовано приймати контрастний душ, слухати улюблену музику. Можна почати займатися йогою, знайти себе у творчості, наприклад, почати малювати, це також знімає стрес.

Ці поради актуальні і для переходу з літнього на зимовий час, коли організм сповнений сил, але також не бажає змінювати свій звичайний ритм. Внутрішній годинник людини — складна річ, за якою також потрібен догляд.

Плавний перехід дозволить змінити графік без будь-яких емоційних труднощів. Вживайте більше вітамінів і мінералів, загартовуйте імунну систему, не навантажуйтеся важкою роботою, і ніякий злісний вірус не проникне в організм.

Нагадаємо, перехід на літній час в 2020 році: коли, як і навіщо переводити годинник.

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