Узнайте больше о переводе часов на летнее время в 2020 году

Переход на летнее время может увеличить риск заболевания коронавирусом в Украине. Мы расскажем, когда нужно переводить часы и как уберечься от жутких последствий.

В Украине переход на летнее время (на час вперед) традиционно состоится в последнее воскресенье марта, что в 2020 году — ночь с 28 на 29 марта (3 часа ночи в один миг превратится в 4 часа утра). При этом, людям снова придется пережить нервное потрясение, нарушить свой график. Как правило, смена времени влечет за собой ряд проблем со здоровьем, в частности ослабление иммунной системы из-за стресса, скачки давления и проблемы с сердцем. Специалисты утверждают, что после перевода часов даже количество ДТП увеличивается на треть.

Так, велика вероятность, что число украинцев, которым угрожает пандемия COVID-2019, может возрасти. Многие задаются вопросом, зачем тогда вообще переводить время и как сохранить психофизиологическое здоровье после смены графика? Об этом мы вам подробно расскажем в этом материале.

Источник: uazmi.org

Зачем нужен перевод часов и как он влияет на человека

Идея переводить время принадлежит Бенджамину Франклину. Основывается мысль на максимально рациональном использовании дневного света и экономии электроэнергии. Этот замысел был реализован в Великобритании в 1908 году, Украина присоединилась к числу «избранных» в 1981 году.

Несмотря на, казалось бы, полезность такого решения, в Европе отказываются от идеи перевода времени уже к 2021 году, ибо 84% жителей стран ЕС высказало свое недовольство постоянной сменой времени и испытываемым дискомфортом, связанным с этим. Украинцы также не в восторге от скачков времени, но власть пока с этим не спешит.

Специалисты отмечают, что даже молодые и здоровые люди во время перехода на летнее время нередко чувствуют сонливость, необоснованную усталость, повышенную раздражительность и даже головокружение. Иногда также проявляется легкая депрессия. У пожилых и больных граждан отмечается ухудшение работы сердца, начинаются проблемы с давлением. Все это повышает риск заболеть опасным вирусом, ведь эпидемия не щадит ослабленные организмы. Переходим на летнее время аккуратно и плавно.

Источник: tr.dhgate.com/

Как упростить переход на летнее время

Чтобы хоть как-то сгладить напряжение на организм во время перехода на летнее время необходимо хотя бы за 1-2 недели начинать ложиться спать на 15-20 минут раньше, и вставать соответственно. Спустя несколько дней еще на 15 минут раньше, и так пока не наберется час.

В период смены графика медики категорически запрещают чрезмерно употреблять стимуляторы, такие как кофе, энергетики и даже много чая. Все это негативно сказывается на здоровье. Особенно не рекомендуется употреблять алкоголь. Он может окончательно сбить режим дня, ослабить иммунитет, сказаться на психическом состоянии.

Чтобы высыпаться, стоит обеспечить себе максимальный комфорт и уют. Не отказывайтесь от ванн с пенкой, изолируйте себя от лишних шумов и звуков, постарайтесь организовать оптимальную температуру воздуха 20 С0. Не наедайтесь и не пейте много воды на ночь, пусть органы также отдохнуть. Специалисты рекомендуют проветривать помещение хотя бы 5-15 минут, если есть возможность прогуляться перед сном, воспользуйтесь ею, это поможет переходить на другое время размеренно и без лишней тревоги.

Готовьте все с вечера — это поможет выделить больше времени утром для комфортного прихода в себя после сна. Утром рекомендовано принимать контрастный душ, слушать любимую музыку. Можно начать заниматься йогой, найти себя в творчестве, например, начать рисовать, это также снимает стресс.

Эти советы актуальны и для перехода с летнего на зимнее время, когда организм полон сил, но все также не желает менять свой привычный ритм. Внутренние часы человека — сложная вещь, за которой также нужен уход.

Плавный переход позволит сменить график без каких-либо эмоциональных трудностей. Употребляйте побольше витаминов и минералов, закаляйте иммунную систему, не нагружайтесь тяжелой работой, и никакой злобный вирус не проникнет в организм.

Напомним, переход на летнее время в 2020 году: когда, как и зачем переводить часы.

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