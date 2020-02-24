Скоро жители Украины в очередной раз переведут стрелки на час вперед и начнут жить по летнему времени

Когда переводят часы на летнее время в Украине

Традиционно в Украине переходят с зимнего на летнее время в конце марта. В последнее воскресенье месяца нужно перевести часы ровно в 3 часа утра. В 2020 году переход состоится ночью с 28 на 29 марта. Соответственно, в понедельник, 30 числа, работающим украинцам придется вставать на работу на час раньше, чем они привыкли.

Зачем переходят на летнее время

Первым идею о переводе часов озвучил Бенджамин Франклин, известный американский политик, изобретатель и дипломат. Именно он изображен на стодолларовой банкноте. Бывший президент США подумал, что будет полезно переводить часы назад или вперед в зависимости от времени года.

Таким образом осенью светлое время суток начинается раньше, а заканчивается позже. Благодаря солнечному свету можно экономить на освещении. С таким раскладом не согласились продавцы свечей, которые выступили против предложения.

В итоге часы впервые перевели не в США, а в Великобритании. Это произошло в 1908 году. Со временем переходить на зимнее время и обратно начали более сотни стран. Украина присоединилась к ним в 1981 году.

Изначально перевод часов действительно помогал экономить электроэнергию, ведь почти весь рабочий день магазины и дома освещало солнце. Но сейчас свет горит практически круглосуточно. По подсчетам экспертов, благодаря переходу на летнее и зимнее время экономится максимум 3% электроэнергии. А вот негативное влияние перехода куда более ощутимое.

Сейчас в Европе задумались над тем, чтобы отменить перевод часов. В 2019 году этот вопрос подняли в Европарламенте. Социологи выяснили, что примерно 84% жителей Евросоюза не хочет каждый год переходить на летнее время и обратно. Поэтому в 2021 году каждая страна будет решать, отменять ли процедуру. В Украине пока с этим не спешат. Вероятно, в октябре придется снова переходить с летнего на зимнее время.

Чем грозит переход на летнее время

Привыкнув к одному распорядку дня, многие люди тяжело принимают изменения. Просыпаться на час раньше – это серьезный стресс для любого организма. Даже молодые и здоровые люди после перехода на летнее время могут чувствовать сонливость, раздражительность, усталость. Может появиться самая настоящая депрессия.

Когда мы переходим на новый часовой режим, снижается внимательность. Как гласит статистика, в течение двух недель после перехода на летнее время количество ДТП возрастает на треть.

Пожилым и больным людям приходится еще тяжелее. Из-за разницы во времени может стать плохо украинцам, у которых слабое сердце или проблемы с давлением. Пациенты чаще обращаются к медикам именно после перехода. К счастью, есть рабочие способы избежать печальных последствий.

Как легче перейти на летнее время

Если перехода не избежать, лучше подготовиться к нему заранее. Примерно за неделю до того, как перевести часы, стоит каждый день ложиться в кровать на 15 минут раньше. Это снижает стрессовую нагрузку, ведь организм привыкает к переменам постепенно.

Чтобы гарантированно выспаться, стоит обеспечить максимально комфортные условия. Для этого перед сном нужно проветрить помещение, установить температуру в 20 градусов по Цельсию, устранить все шумы и звуки. Не стоит наедаться на ночь, пусть желудок тоже отдохнет. Хорошо помогают заснуть вечерние прогулки на свежем воздухе.

С вечера лучше приготовить все необходимое, чтобы утром было больше времени прийти в себя и собраться с мыслями. Например, приготовьте еду на завтрак и погладьте одежду. Проснувшись, можно взбодриться энергичной музыкой или контрастным душем. Это поможет прогнать сонливость и мобилизовать все ресурсы.

Если плавно изменить распорядок не получается, лучше перенести все важные дела на несколько дней. Первую неделю после перехода на летнее время не стоит нагружать себя тяжелой работой. И будьте особенно внимательны за рулем.

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