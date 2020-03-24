Під час карантину українці не отримують дохід, тому не матимуть змоги оплатити комунальні послуги

Про це йдеться у петиції, яка була розміщена на офіційному інтернет-представництві президента України, пише Politeka.net.

Зокрема, президента Володимира Зеленського закликали звільнити громадян України від сплати комунальних послуг на період, поки діє карантин.

Авторка петиції зазначила, що під час карантину українці є соціально незахищеними, тому подібна ініціатива буде дуже доцільною

"...Буде за доцільним звільнити усіх громадян України від оплати за комунальні послуги, а саме: опалення, електроенергія, водопостачання, газ. Обгрунтування: громадяни, не отримуючи дохід, та соціально незахищені державою, не зможуть оплатити такі послуги, а нарахування боргу за весь період карантину дуже негативно вплине на погіршення фінансового стану споживачів послуг. У випадку незастосування державою пільгових заходів (або відміна сплати за послуги або повна чи часткова оплата послуг за споживачів державою) для громадян України - [це] навмисне погіршення умов життя громадян", - йдеться у тексті зверненні.

Варто зазначити, що петиція була розміщена на порталі вчора, 23 березня, і за цей час вже встигла зібрати 400 підписів.

Для того, щоб президент розглянув цю петицію, вона має зібрати 25 тисяч підписів за трохи більше 3 місяці.

Раніше ми розповідали про те, що українці перестали платити за комуналку. Таку інформацію оприлюднила заступник міського голови Львова Ірина Маруняк.

За її словами, якщо така негативна тенденція буде зберігатися, то це може обернутися фатальними наслідками для економіки.

«Станом на сьогодні, 23 березня, рівень розрахунку за житлово-комунальні послуги становить 40%. Це дуже мало, бо в такий період, у минулі місяці, він вже становив більше 70%. Так, у січні ми мали 100% оплату, у лютому 89%», - зазначила вона.

Нагадаємо, українців змусять заплатити за газ в три рази більше: кому не пощастить.

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