У зв'язку з величезними темпами поширення небезпечного вірусу Covid-19 в Україні був введений загальнонаціональний карантин. Разом з цим з'явилися обмеження і заборони на роботу безлічі підприємств, у тому числі і банків.

З 12 березня по 3 квітня (попередньо) в Україні діє карантин. Банківська система, як одна з основних артерій країни, переживає серйозні випробування. Дефіцит готівки, сотні закритих відділень, обмежені години роботи, довгі черги — це лише вершина айсберга.

Джерело: focus.ua

Обов'язки банків під час карантину

Національний банк України (НБУ) зобов'язав працювати всі основні (ключові) відділення банків, а також гарантував українцям наявність коштів у банкоматах. Відповідно до розпорядження держави, всі банки повинні:

забезпечити безперебійну роботу онлайн-банкінгу, контакт-центрів, головних відділень по роботі з клієнтами;

забезпечити стабільну інкасацію та продовжити всі види співробітництва з функціонуючими магазинами.

Банкам заборонено нараховувати, а також стягувати неустойки, всілякі види штрафів та пені за затримки виплат (відноситься до споживчих кредитів і оплати ЖКП). Також не можна маніпулювати процентною ставкою, підвищувати її.

Рекомендовано дистанційно вимірювати температуру клієнтів, реалізовувати право на відмову за обслуговування (якщо є симптоми коронавіруса), максимально задіяти відділення в спальних районах міст.

Джерело: ada-adv.kz

Особливості роботи конкретних банків

На час карантину "ПриватБанк" ввів кілька правил:

обмін валют здійснюється тільки в режимі онлайн;

готівку в іноземній валюті зможе отримати обмежена кількість людей (ті, у кого є готівкові депозити з терміном, що закінчується), це аргументується відсутністю авіасполучень (надходження готівки);

строк деяких карт буде продовжено на три місяці;

з 12:30 до 13:30 у всіх відділеннях буде санітарна година (знезараження приміщення);

у відділенні не може знаходитися більше 3-5 людей (залежно від площі), всі інші будуть чекати свою чергу на свіжому повітрі.

Деякі з цих норм прийняли і інші українські банківські установи.

Джерело: twnews.com.ua

"Ощадбанку" також не вистачає готівкової валюти, при цьому, обмежень поки що немає. Закриті багато відділень, змінено час роботи, додана санітарна година. У приміщення банку можуть заходити одночасно від 3 до 5 чоловік, зберігаючи при цьому дистанцію більше 1 метра. При ознаках хвороби в банк вхід забороняють.

"Укрексімбанк" ввів обмеження на пролонгацію депозитів, продаж, купівлю і навіть переказ валюти. З 23 березня у всіх відділеннях буде обмежена робота, введена технічна перерва.

"Райффайзен Банк Аваль" зовсім припинив валютні транзакції безпосередньо у відділеннях, рекомендує скористатися онлайн-сервісом. У касі можна забрати замовлену заздалегідь готівку, наприклад, долари або євро. Більше того, щоб відвідати відділення, потрібно попередньо продзвонити в Call-центр банку і записатися. Режим роботи також скорочений (у великих містах з 10:00 до 16:00, перерва з 13:00 до 14:00, в маленьких населених пунктах з 9:00 до 15:00, перерва така ж).

Головуючі "Альфа-Банку" також перевели всі валютні операції на простори Інтернету. Було закрито 45 відділень у різних містах. Графік роботи: з 9 ранку до 18 вечора, з перервою на знезараження з 13:00 до 14:00. Вихідні субота та неділя. Обмеження кількості відвідувачів у приміщенні звелося до дотримання дистанції в 1 метр, обов'язково бути в масках. Купити валюту у відділеннях не вийде, а от продати — завжди будь-ласка. Обмеження до онлайн-банкінгу не дійшли, більш того, була додана функція конвертації американського долара в євро.

Джерело: realukraine.net

"ПУМБ" і зовсім перестав видавати кредити готівкою і оформляти кредитні картки. Було закрито багато відділень, в тому числі в Києві. Всі відкриті центри працюють з 10:00 до 16:00 (з години дня до двох перерва). Каса функціонує тільки до 15:30. При всьому цьому, кожні кілька годин відділення закривають на 15-хвилинку, щоб здійснити повну дезінфекцію. У деяких містах ПУБМ працює на дві години довше (каса також). У відділення заборонено заходити більше 3-5 відвідувачам одночасно, дистанція не менше одного метра.

Графік роботи "ОТП Банку": 9:00-17:00, до каси потрапити можна з 9:30 до 16:00. Банк мотивує клієнтів користуватися онлайн-сервісом.

"Укрсиббанк", як і інші, ввів обмеження на одночасне відвідування клієнтами відділень — до 3-5 осіб. З години до двох перерва, графік роботи: з 10 ранку до 4 вечора.

"Укргазбанк" також ввів захисні заходи, але особливо не змінив трудові будні своїх співробітників. Відділення постійно обробляється антисептиками, клієнти проходять огляд на підвищену температуру і отримують знезаражувальні засоби для обробки рук, працівники банку отримали індивідуальний захист. Практично в кожному відділенні є пристрої для очищення готівки. Клієнтам вхід доступний тільки в масці.

"Креді Агріколь Банк" нічим не відзначився: була введена санітарна година, основна чергу клієнтів знаходиться на вулиці. Графік роботи: з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 5 вечора. Поки що закрито 17 відділень, але інші працюють в режимі підвищеної безпеки. У кожному місті відкрито хоча б одне відділення.

"ТАСкомбанк", "Правекс Банк", "Глобус Банк", "Ідея Банк" прийняли такі ж заходи безпеки: обробляють приміщення, скорочують максимальну кількість людей в приміщенні, працюють з 10:00 до 16:00 тільки в будні дні. А ось Банк «Південний» і зовсім заморозив діяльність 22 своїх відділень з 98, ввів цілих три санітарних години.

Джерело: open4business.com.ua

Відвідуйте банки та інші заклади, де постійно збираються люди, лише в особливо важливих випадках. Намагайтеся користуватися всіма послугами в режимі онлайн. Перед безпосереднім візитом у відділення, уточнюйте правила його роботи, вони можуть змінюватися в залежності від місцевих умов (скільки відвідувачів приходить, який рівень небезпеки, яка площа приміщення тощо). Більш детальну інформацію отримуйте у контакт-центрах своїх банків (список номерів телефонів можна знайти на кожному сайті без винятків).

Загальна інформація про вірус Covid-19 в Україні:

кількість хворих близько 100, 3 летальних випадки, 1 людина одужала;

16 березня було закрито кордон для іноземців;

18 березня була зупинена робота залізничних, авіа та автобусних міжміських пасажирських перевезень.

Також посилюються заходи припинення діяльності заборонених центрів: магазинів, розважальних закладів, саун і т.д. Незабаром закриють всі точки, що потрапили під заборону.

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