Представники українського шоубізнесу нагадали співвітчизникам про прості правила під час карантину

Євген Кошовий, Юрій Горбунов, Потап, Monatik, Олег Скрипка, Анатолій Анатоліч записали відеозвернення спільно з МОЗ України, у якому попросили громадян залишатися вдома, дезінфікувати руки, стежити за дітьми і пам'ятати, що карантин - не канікули. Ролик опублікували в Фейсбук (щоб подивитися, проскрольте вниз).

"Ретельно мий і дезинфікуй руки... Залишайся вдома і даруй рідним свято", - звернувся Кошовий.

"Коли буваєте з родиною на вулиці, тримайте безпечну дистанцію від інших. Слідкуйте за своєю малечею, щоб руками менше торкалися чужих іграшок, дверних ручок і кнопок ліфтів", - акцентував увагу Горбунов.

"Заспокой дружину, замов продукти, заплати комуналку онлайн. Допоможи старшим з інтернетом, щоб вони не стояли в черзі", - зауважив Потап.

"Будь справжнім відповідальним батьком. Навчи дітей важливим речам: чхати і кашляти в лікоть, трендово вітатися без рукостискання і тусуватися з друзями онлайн", - нагадав Monatik.

"Піклуйся про літніх людей, тому що вони дуже чутливі до хвороби і потребують твоєї допомоги", - попросив Скрипка.

Українські зірки закликають: будь відповідальним батьком і сином! Подбай про свою родину під час карантину! Gepostet von Команда Зеленського am Dienstag, 24. März 2020

Користувачі в мережі неоднозначно поставилися до даного відео. Крім подяки, деякі обурилися, що їх "вчать життю":

"Докотилися Кругом вчать як руки мити невже всі деградували?! І лише вони знають як це правильно робити"

"Не всі з таким баблом як ви.Ми ні з шоу бізнесу а з простого народу"

"Дурні ми знаємо це все без вас людям скоро жерт нема за що буде шоумени"

"Дуже дякую за звернення.Будьте й Ви здорові!"

Раніше подібне відеозвернення записала дружина президента Олена Зеленська - спільно з іншими віп-мамами.

"Наші діти на карантині... Зараз не час бути байдужими і ризикувати цінним. Мама - це приклад. Покажіть дітям, як правильно мити руки - 30 секунд, ретельно з милом", - звернулася перша леді до українських батьків.

Нагадаємо, Міносвіти прокоментували ситуацію, що буде з навчанням через карантин. Так, заступник голови Міністерства освіти Єгор Стадний заявив, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) цього року обов'язково відбудеться.

"Вже на цьому тижні ми повідомимо деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання", - повідомив чиновник 23 березня у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

Нагадаємо, як зміниться життя українців на карантині.

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