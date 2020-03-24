Представители украинского шоубизнеса напомнили соотечественникам о простых правилах во время карантина

Евгений Кошевой, Юрий Горбунов, Потап, Monatik, Олег Скрипка, Анатолий Анатолич записали видеообращение совместно с МОЗ Украины, в котором попросили граждан оставаться дома, дезинфицировать руки, следить за детьми и помнить, что карантин - не каникулы. Ролик опубликовали в Фейсбук (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

"Тщательно мой и дезинфицируй руки... Оставайся дома и дари родным праздник", - обратился Кошевой.

"Когда бываете с семьей на улице, держите безопасную дистанцию ​​от других. Следите за своей малышней, чтобы руками меньше касались чужих игрушек, дверных ручек и кнопок лифтов", - акцентировал внимание Горбунов.

"Успокой жену, закажи продукты, заплати коммуналку онлайн. Помоги старшим с интернетом, чтобы они не стояли в очереди", - отметил Потап.

"Будь настоящим ответственным отцом. Научи детей важным вещам: чихать и кашлять в локоть, трендово здороваться без рукопожатия и тусоваться с друзьями онлайн", - напомнил Monatik.

"Заботься о пожилых людях, потому что они очень чувствительны к болезни и нуждаются в твоей помощи", - попросил Скрипка.

Українські зірки закликають: будь відповідальним батьком і сином! Подбай про свою родину під час карантину! Gepostet von Команда Зеленського am Dienstag, 24. März 2020

Пользователи в сети неоднозначно отнеслись к данному видео. Кроме благодарности, некоторые возмутились, что их "учат жизни":

"Докатились Кругом учат как руки мыть неужели все деградировали ?! И лишь они знают как это правильно делать"

"Не все с таким баблом как вы.Мы не с шоу бизнеса а из простого народа"

"Дурні ми знаємо це все без вас людям скоро жерти нема за що буде шоумени"

"Дуже дякую за звернення.Будьте і Ви здорові!"

Ранее подобное видеообращение записала супруга президента Елена Зеленская - совместно с другими вип-мамами.

"Наши дети на карантине... Сейчас не время быть равнодушными и рисковать ценным. Мама - это пример. Покажите детям как правильно мыть руки - 30 секунд, тщательно с мылом", - обратилась первая леди к украинским родителям.

Напомним, в Минобразования прокомментировали ситуацию, что будет с учебой из-за карантина. Так, заместитель главы Министерства образования Егор Стадный заявил, что внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году обязательно состоится.

"Уже на этой неделе мы сообщим детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания", - сообщил чиновник 23 марта у себя на странице в соцсети Фейсбук.

Напомним, как изменится жизнь украинцев на карантине.

Также Politeka писала про мартовские трудности - лишь начало: Украину накроет фатальный кризис, известны сроки