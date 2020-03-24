Представители украинского шоубизнеса напомнили соотечественникам о простых правилах во время карантина
Евгений Кошевой, Юрий Горбунов, Потап, Monatik, Олег Скрипка, Анатолий Анатолич записали видеообращение совместно с МОЗ Украины, в котором попросили граждан оставаться дома, дезинфицировать руки, следить за детьми и помнить, что карантин - не каникулы. Ролик опубликовали в Фейсбук (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).
"Тщательно мой и дезинфицируй руки... Оставайся дома и дари родным праздник", - обратился Кошевой.
"Когда бываете с семьей на улице, держите безопасную дистанцию от других. Следите за своей малышней, чтобы руками меньше касались чужих игрушек, дверных ручек и кнопок лифтов", - акцентировал внимание Горбунов.
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"Успокой жену, закажи продукты, заплати коммуналку онлайн. Помоги старшим с интернетом, чтобы они не стояли в очереди", - отметил Потап.
"Будь настоящим ответственным отцом. Научи детей важным вещам: чихать и кашлять в локоть, трендово здороваться без рукопожатия и тусоваться с друзьями онлайн", - напомнил Monatik.
"Заботься о пожилых людях, потому что они очень чувствительны к болезни и нуждаются в твоей помощи", - попросил Скрипка.
Пользователи в сети неоднозначно отнеслись к данному видео. Кроме благодарности, некоторые возмутились, что их "учат жизни":
"Докатились Кругом учат как руки мыть неужели все деградировали ?! И лишь они знают как это правильно делать"
"Не все с таким баблом как вы.Мы не с шоу бизнеса а из простого народа"
"Дурні ми знаємо це все без вас людям скоро жерти нема за що буде шоумени"
"Дуже дякую за звернення.Будьте і Ви здорові!"
Ранее подобное видеообращение записала супруга президента Елена Зеленская - совместно с другими вип-мамами.
"Наши дети на карантине... Сейчас не время быть равнодушными и рисковать ценным. Мама - это пример. Покажите детям как правильно мыть руки - 30 секунд, тщательно с мылом", - обратилась первая леди к украинским родителям.
Напомним, в Минобразования прокомментировали ситуацию, что будет с учебой из-за карантина. Так, заместитель главы Министерства образования Егор Стадный заявил, что внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году обязательно состоится.
"Уже на этой неделе мы сообщим детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания", - сообщил чиновник 23 марта у себя на странице в соцсети Фейсбук.
Напомним, как изменится жизнь украинцев на карантине.
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